40 فكرةً رياديةً تشارك بالمعسكر التدريبي لمسابقة ستارت سمارت 2025 لريادة الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت 40 فكرة ريادية للمعسكر التدريبي من مسابقة ستارت سمارت 2025 لريادة الأعمال، المقامة بدعم مؤسسة مجتمع جميل السعودية، ضمن رؤيتها المتكاملة الهادفة إلى استقطاب ودعم الأفكار الريادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسعياً لتطوير الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، بالتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

ونجحت المسابقة في استقطاب 1,000 متقدم، من خلال تسع جولات تعريفية قُدمت في عدد من مدن المملكة وافتراضياً، بغرض تثقيف رواد الأعمال السعوديين واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من أصحاب الأفكار الريادية الواعدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، واختيار 40 فكرة مبتكرة ومتنوعة المجالات، شملت قطاعات الصحة، والرياضة، والمجالات الاجتماعية، والخدمات اللوجستية، والريادية، والمالية، والبيع والشراء، والتخطيط، والإدارة، والتحليل، وإدارة أسلوب الحياة، إلى جانب إدارة المنصات الرقمية.

وسينخرط المشاركون خلال الشهرين القادمين في المعسكر التدريبي المكثف، الذي يركز على تطوير المنتجات التقنية وبناء النماذج الأولية، وصياغة نماذج الأعمال، ووضع استراتيجيات دخول السوق، والتوسع، والتسويق، إلى جانب الجوانب التشغيلية والإدارية والمالية، حيث يتضمن برنامج المعسكر جلسات توجيه وإرشاد متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء والممارسين في منظومة ريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المشاركين للانتقال بأفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتطوير لتتلاءم مع متطلبات السوق.

وفي هذا السياق، علقت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية بأن مؤسسة مجتمع جميل السعودية تؤمن بأن الابتكار الحقيقي يبدأ من توفير البيئة الداعمة والفرص القيّمة لرواد الأعمال، ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء اقتصاد معرفي قائم على التقنية والابتكار. ولهذا تقوم المؤسسة بتنظيم المسابقات والفعاليات الريادية والتقنية لتمكين رواد الأعمال والمبتكرين على مدار العام. ومن جانبه، أضاف أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول للمبادرات بمؤسسة مجتمع جميل السعودية أن مسابقة ستارت سمارت لهذا العام تأتي لمواكبةً التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحرصاً من المؤسسة على توظيف هذه التحولات في تمكين المبدعين والمبدعات من تحويل أفكارهم النوعية إلى حلول واقعية تعالج تحديات العصر الحديث.

ويعود تاريخ مسابقة ستارت سمارت إلى عام 2016، التي انطلقت بدعم من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية تحت مسماها السابق "مسابقة منتدى MIT لريادة الأعمال"، لتواصل اليوم مسيرتها في نسختها التاسعة، مستهدفة رواد الأعمال السعوديين في المراحل المبكرة، لا سيما في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، ومن مختلف مناطق المملكة، فيما تختتم مراحل المسابقة في كلّ عام، في منتدى ضخم تقيمه المؤسسة للاحتفاء بالمشاركين، حيث سيتنافس المشاركون على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 100,000 ريال سعودي تُمنح لأفضل ثلاث أفكار ريادية، دعماً لانطلاقتها نحو السوق وتعزيزاً لدورها في تعزيز الابتكار والإسهام بناء منظومة ريادية أكثر ابتكاراً وثراءً.

ويمكن الاطلاع على قائمة الأفكار المتأهلة عبر الموقع الالكتروني لمركز ستارت سمارت للاطلاع على المزيد من التفاصيل

( https://www.startsmartsaudi.com/community/alumni ).