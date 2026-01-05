شكرا لقرائتكم خبر الفريق السعودي يحقق إنجازًا عالميًا في روسيا ويحصد سلسلة من الجوائز الدولية في بطولة عالمية للتجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقّق الفريق السعودي إنجازًا عالميًا مميزًا خلال مشاركته في البطولة العالمية لفنون تصفيف الشعر والمكياج وخدمات الأظافر، والتي أُقيمت في روسيا تحت إشراف أيقونة التجميل العالمي جورجي كوت، بمشاركة 45 دولة و88 فريقًا من مختلف دول العالم.

وشارك الفريق السعودي بتمثيل مشرّف ضمّ 28 مشتركة بالإضافة إلى قائدة الفريق، ليكون بذلك الفريق العربي الوحيد المشارك في هذه البطولة العالمية، في إنجاز يُجسّد الحضور السعودي القوي على الساحة الدولية.

وقادت الفريق السعودي خديجة الصالح، بطلة العالم لعامي 2023 و2024، وقائدة الفريق لعام 2025، والتي حصدت خلال البطولة عددًا من الجوائز الرفيعة، أبرزها:

وسام العائلة الملكية لفنون التصفيف

وسام جورجي كوت لفنون تصفيف الشعر

شهادة تكريم كعضو من أعضاء لجنة التحكيم الدولية

كأس الجهود المتميزة للفريق السعودي

أفراح فلاته:

زهراء المغربي:

ليلى الصالح:

رضية عيسى:

سارة التميمي:

جنات نوح :

بشرى شاكر:

هنادي عوني:

أمواج العتيبي:

وقد حصد الفريق السعودي مجموعة واسعة من الميداليات والمراكز المتقدمة في مختلف الفئات، تأكيدًا على المستوى الاحترافي العالي، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:المركز الثالثفي التسريحة المسائية – قسم المرأة العصرية – فئة الأولد مونيالمركز الثانيفي الأمواج بالفير – قسم المرأة العصرية – فئة الأمواجالميدالية الفضيةفي الأمواج بالفير – قسم المرأة العصرية – فئة الأمواجالميدالية الفضيةفي الأمواج بالمشط – قسم المرأة العصريةإضافة إلى المركز التاسع في تسريحة الكوكتيل – فئة الأمواج الكلاسيكالمركز الخامس في صبغات الشعر – الأشقر الكاملوالمركز التاسع في صبغ الشعر الرماديالمركز الخامس في الأمواج الكلاسيك – قسم المرأة العصريةوالمركز السابع في الأمواج بالمشطإضافة إلى ميدالية فضية تكريم جورجي كوتالميدالية البرونزيةفي الهوت كوتور – قسم المرأة الخيالية – فئة الفنتازياالميدالية الذهبيةفي الهوت كوتور – قسم المرأة الخيالية – فئة الفنتازياالميدالية الذهبيةفي الهوت كوتور – قسم المرأة الخيالية – فئة الفنتازيا

كما حصل باقي أعضاء الفريق على شهادة الدبلوم الدولي كمشارك في البطولة العالمية للتجميل 2025.

ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لعمل جماعي احترافي، يعكس تطوّر المواهب السعودية وقدرتها على المنافسة والتميّز عالميًا، ويؤكد أن المملكة العربية السعودية باتت رقمًا صعبًا في بطولات التجميل الدولية، بقيادة كفاءات أثبتت حضورها وتأثيرها على مستوى العالم.

من جهتها، عبّرت قائدة الفريق عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذا الفوز هو ثمرة دعم مستمر، وتخطيط احترافي، وإيمان بقدرات الفريق، مشيرةً إلى أن المشاركة لم تكن مجرد تمثيل، بل رسالة بأن السعودية حاضرة وقادرة على المنافسة عالميًا.

كما أكدت في تصريح لها قائلة : «هذا الإنجاز هو إنجاز وطني قبل أن يكون إنجازًا شخصيًا، نفخر اليوم بتمثيل المملكة العربية السعودية كالفريق العربي الوحيد بين 45 دولة، وبحمد الله أثبت الفريق السعودي قدرته على المنافسة عالميًا ، قيادتي للفريق في 2025 امتداد لمسيرة بدأت ببطولة العالم في 2023 و2024، واليوم أركز على صناعة أبطال وتمكين المواهب السعودية للوصول للعالمية.»

كما قالت في بيان آخر : نفخر بإنجاز الفريق السعودي في البطولة العالمية التي أُقيمت في روسيا بمشاركة 45 دولة، حيث كنا الفريق العربي الوحيد وحققنا عدة ميداليات ومراكز متقدمة. وبصفتي قائدة الفريق وعضوًا في لجنة التحكيم، أؤكد أن هذا النجاح يعكس مستوى الاحترافية العالية للمواهب السعودية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

ويأتي هذا الفوز ليعزّز من مكانة المملكة عربيًا ودوليًا، ويؤكد استمرار النجاحات السعودية في مختلف البطولات العالمية، وسط إشادة واسعة من المتابعين والجهات المنظمة