رحبت المملكة العربية السعودية بكل القيادات الجنوبية اليمنية ممن يتخذ موقفاً ايجابياً يخدم قضيته بالمشاركة في مؤتمر القضية الجنوبية بالرياض. وأكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أن ترحيب عوض الوزير محافظ شبوة بدعوة المملكة لعقد مؤتمر للقضية الجنوبية في الرياض خطوة إيجابية تؤكد أن أبناء الجنوب يسيرون في الاتجاه الصحيح للمحافظة على عدالة قضيتهم ومناقشتها في المؤتمر لتلبية تطلعات أبناء الجنوب.



كانت هذه تفاصيل خبر آل جابر: نرحب بالقيادات الجنوبية التي اتخذت موقفاً إيجابياً يخدم قضيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.