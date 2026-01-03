مشايخ وأعيان شبوة يؤيدون قرارات رئيس مجلس القيادة ويثمنون الموقف السعودي

أعلن اللقاء التشاوري للمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة، تأييده الكامل ومباركته لقرارات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ودعمه للمسار الذي انتهجته السلطة الشرعية بهدف صون وحدة القرار العسكري والأمني، والدفاع عن مؤسسات الدولة، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظات الشرق.

كما أعرب اللقاء في بيان صادر عنه، اليوم، نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي من حشد وجلب قوات وعتاد عسكري إلى محافظتي حضرموت والمهرة، وقبل ذلك إلى محافظة شبوة..مؤكداً رفضه القاطع لعسكرة المحافظات الشرقية الآمنة والمستقرة، ومحاولات فرض خيارات سياسية بعينها بالقوة والافتئات على إرادة أبنائها، وتصويرهم زوراً على أنهم أتباع أو مناصرون لمشاريع لا تمثلهم ولا تعبر عن تطلعاتهم.

وتوجه اللقاء، بكلمة شكر وتقدير وامتنان إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على موقفهم الحازم والداعم للشرعية اليمنية، ووقوفهم المسؤول إلى جانب محافظات الشرق، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى والصدام، وهو ما سيخلده التاريخ في أروع صفحاته..معبراً عن شكره للاستجابة الكريمة للأشقاء لطلب المكونات الجنوبية لاحتضان وتنظيم لقاء جنوبي لإيجاد تصور شامل وعادل للقضية الجنوبية.

ودعا اللقاء التشاوري للمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية في محافظة شبوة، قيادة المجلس الانتقالي إلى تحكيم العقل، وتجنيب البلاد مزيدًا من الآلام والمآسي وسحب قواته من محافظات شبوة وحضرموت والمهرة وعودتها إلى مواقعها السابقة، والالتزام بلغة الحوار والتوافق مع بقية مكونات الشرعية والمكونات الجنوبية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحفظ وحدة الصف والاستقرار العام.