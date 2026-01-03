المدعي العام الأمريكي: مادورو وزوجته سيحاكمان في المحاكم الأمريكية

وجاء في بيانها المنشور على حسابها في منصة "إكس": "لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك".
وأضافت: "وجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات و التآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية والتآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة".
وتابعت: "سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية".
كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والقوات العسكرية الأمريكية على العملية البارعة والناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين المزعومين بالمخدرات.
وأعلن ترمب اليوم السبت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.
