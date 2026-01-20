دفء وغذاء ومأوى.. مساعدات سعودية لمحتاجي 4 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، شملت لبنان، وأفغانستان، وباكستان، والسودان، مستهدفًا الفئات الأشد احتياجًا من اللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والظروف المناخية القاسية، وذلك في إطار الدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة المحتاجين حول العالم.

كنف 4

ففي لبنان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 848 قسيمة شرائية للكسوة الشتوية، تمكّن المستفيدين من اختيار احتياجاتهم من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت، استفاد منها 848 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين وأفراد المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) للعام 2026م، لمواجهة موجة البرد القارس مع حلول فصل الشتاء.

الحقيبة الشتوية

في أفغانستان، وزّع المركز 257 سلة غذائية في ولاية سربل، استفادت منها 257 أسرة بواقع 1.542 فردًا من العائدين إلى بلادهم، والنازحين داخليًا، والأيتام، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2026م، دعمًا للأمن الغذائي ومساندةً للأسر الأشد احتياجًا.

كما نفّذ المركز في جمهورية باكستان الإسلامية مشروع توزيع الحقيبة الشتوية (كنف) للعام 2026م، حيث وزّع 2.500 حقيبة شتوية في مناطق متفرقة شملت إقليمي السند والبنجاب ومنطقة خيبربختون خوا، استفاد منها 16.950 فردًا من المتضررين من الفيضانات وموجات الطقس البارد.

التخفيف من المعاناة

وفي السودان، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 750 خيمة وحقيبة إيوائية في محلية شيكان بولاية شمال كردفان، استفاد منها 4.320 فردًا من الأسر النازحة، ضمن مشروع توزيع المواد الإيوائية، بهدف توفير المأوى الآمن والتخفيف من معاناة المتضررين.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، تأكيدًا على التزامها الثابت بدعم المحتاجين والمتضررين أينما كانوا، وتعزيز قيم التضامن الإنساني الدولي.