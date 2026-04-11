ترامب: تقديم خطط لإقامة قوس نصر في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن إدارته قدمت رسمياً خططاً لإقامة قوس للنصر في منطقة واشنطن.

ووصف ترامب على منصته "تروث سوشال" قوس النصر بأنه "أعظم وأجمل" قوس للنصر في العالم، وقال إنه سيكون "إضافة رائعة" لمنطقة العاصمة.

 

ووفقاً للخطط التي قدمتها لجنة الفنون الجميلة، فإن ارتفاع القوس سيزيد قليلاً عن 76 متراً. ويبلغ ارتفاع قوس النصر في باريس، الذي اكتمل بناؤه عام 1836، نحو 50 متراً.

وتم التخطيط لقوس النصر ليكون بمثابة دائرة مرورية على حافة مقاطعة كولومبيا، حيث يؤدي جسر أرلينجتون التذكاري إلى نصب لنكولن التذكاري.
وأطلقت وسائل الإعلام الأميركية على البناء اسم "قوس ترامب".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

