"الصحة العالمية" تدلي بتصريح بشأن إصابات فيروس "هانتا"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الهيئة رصدت، حتى الآن، خمس إصابات مؤكدة بفيروس "هانتا" من بين ثماني حالات مشتبه بها أُبلِغ عنها بعد ظهور بؤرة للعدوى على متن سفينة سياحية، محذّرا من أن تسجيل حالات إضافية "ممكن".

وقال أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "حتى اليوم، تم الإبلاغ عن ثماني حالات، من بينها ثلاث وفيات. وقد تَبيَّن أن خمسا من هذه الحالات الثماني ناجمة عن فيروس هانتا، بينما تُعتبَر الحالات الثلاث الأخرى مشتبها بها".

وأضاف "نظرا لفترة حضانة فيروس الأنديز التي قد تصل إلى ستة أسابيع، فمن الممكن الإبلاغ عن المزيد من الحالات".