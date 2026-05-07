الرئيس الألماني يدلي بتصريح بشأن القوات الأميركية في بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن تُبْقِي الولايات المتحدة على وجودها العسكري في بلاده، رغم إعلان واشنطن عن سحب عدة آلاف من الجنود الأميركيين المتمركزين في ألمانيا.

وخلال زيارته الحالية إلى فنلندا، قال شتاينماير في العاصمة هلسنكي اليوم الخميس إنه يفترض أن الأميركيين يدركون جيدًا أن تمركز قواتهم في ألمانيا، في مواقع مهمة مثل قاعدة رامشتاين، يصب أيضًا في مصلحتهم الاستراتيجية الخاصة. وأضاف "نحن نثق في ذلك ونبني عليه".

من جانبه، أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شتاينماير، عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة حلفائها الأوروبيين في حال تعرضهم لعدوان، وقال "أعتقد أن الضمانات الأمنية الأميركية لا تزال قائمة وستبقى كذلك".

ونصح شتاينماير الأوروبيين بالتحلي بالهدوء إزاء التصريحات والتعليقات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال "نصيحتي هي ألا ننشغل بالشكوى والتذمر من كل جملة قد تصلنا فجراً من أميركا ونحاول استخلاص الاستنتاجات منها. بل إن الرد الصحيح الوحيد هو أن نجعل أنفسنا أقوياء قدر الإمكان".

ورحب ستوب باضطلاع ألمانيا بدور سياسي وعسكري قيادي في أوروبا. وقال "هذا يصب في مصلحة أوروبا بأكملها. فألمانيا الأقوى تعني أوروبا أقوى".

وأضاف أن ما تقوم به ألمانيا حاليًا لتعزيز دفاعها لا يخدم مصالحها وحدها، بل يخدم الأمن الأوروبي ككل.