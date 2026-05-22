تقرير: واشنطن اعترضت صواريخ إيران أكثر من إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعترضت الولايات المتحدة، معظم الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل، خلال الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها، بحسب ما أفاد تقرير، الخميس 21 مايو 2026.

وكشفت تقديرات داخلية لوزارة الدفاع الأميركية، نُشرت الخميس، في صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة أطلقت صواريخ اعتراضية، أكثر مما أطلقه الجيش الإسرائيلي لحماية إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.

ووفقا للتقرير، أطلقت واشنطن أكثر من 200 صاروخ من نظام "ثاد"، وهو ما يعادل نحو نصف مخزون البنتاغون، ونحو 100 صاروخ من طراز "ستاندرد 3"، و"ستاندرد 6" من سفن في البحر الأبيض المتوسط.

في المقابل، أطلقت إسرائيل أقلّ من 100 صاروخ من طراز "آرو" ونحو 90 صاروخًا من طراز "مقلاع داود"؛ لتكون الولايات المتحدة بذلك، قد أطلقت نحو 120 صاروخًا اعتراضيًا أكثر من إسرائيل، واعترضت ضعف عدد الصواريخ الإيرانية.

واشنطن تحمّلت العبء الأكبر... قلق لدى حلفائها بآسيا

وأشار التقرير إلى أن هذا الخلل، يُثير قلقًا بالغًا لدى حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، ولا سيما لدى اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تخشيان من أن يُصبح المخزون الأميركي عاجزًا عن مواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والصين.

ونقل التقرير عن الخبيرة في مركز "ستيمسون"، كيلي غريكو، أن "الأرقام مُذهلة؛ لقد تحملت الولايات المتحدة العبء الأكبر، بينما حافظت إسرائيل على مخزونها".

وأضافت أنه "حتى لو كان ذلك منطقيًا من الناحية العملياتية، فإن الولايات المتحدة باتت تمتلك نحو 200 صاروخ ’ثاد’ أقل، وخط إنتاج لا يستطيع تلبية الطلب".

وفي معرض ردّهما على التقرير، قال البنتاغون والسفارة الإسرائيلية في واشنطن، إن واشنطن وتل أبيب تتحملان العبء بالتساوي، وأن هذا نظام دفاعي متكامل، يشمل أيضًا طائرات مقاتلة، وأنظمة مضادة للطائرات المُسيّرة.

يأتي ذلك فيما أفادت تقديرات استخباراتية أميركية، بأن إيران بدأت بالفعل بإعادة تأهيل أجزاء من قدراتها العسكرية التي تضررت جراء الحرب الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك استئناف إنتاج الطائرات المسيّرة، بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في واشنطن.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" في وقت سابق الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة على تقييمات استخباراتية أميركية، فإن طهران أعادت تشغيل جزء من خطوط إنتاج الطائرات المسيّرة خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في مطلع نيسان/ أبريل الماضي. كما ذكرت الشبكة أن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إيران تعمل بسرعة على إعادة ترميم مواقع إطلاق الصواريخ ومنصات الإطلاق، إلى جانب قدراتها التصنيعية المتعلقة بمنظومات تسليح رئيسية تضررت خلال الحرب الحالية.

المصدر : وكالات