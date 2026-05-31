الأرجنتين: أزمة فيروس "هانتا" تحت السيطرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد خبراء أرجنتينيون في فيروس "هانتا" أن الوضع صار "تحت السيطرة إلى حد كبير" بعد تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.

وكانت السفينة "هونديوس" تقوم برحلة من أوشوايا في الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وأصبحت محور اهتمام دولي منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة ثلاثة ركاب بعد تفشي فيروس هانتا على متنها. ورصدت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 13 إصابة مؤكدة أو محتملة مرتبطة بالسفينة.

وقالت كارلا بيلومو، عالمة الأحياء في مختبر "هانتا فيروس" التابع لمعهد "مالبران"، وهو مركز أرجنتيني للبحوث الوبائية والتشخيص، "يبدو أن العدوى تحت السيطرة إلى حد كبير". ووافقها الرأي كل من إستيبان كوتو المستشار الطبي لوزارة الصحة الأرجنتينية، وتيريزا ستريلا المتخصصة في الأمراض المعدية وعالمة الأوبئة في مستشفى بويرتو مادرين، وإنزو لافارا منسق الأمراض المعدية في مستشفى إسكيل، وذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأرجنتينية لعلم الأمراض المعدية في بوينوس أيرس، يوم السبت.

ورأت تيريزا ستريلا أن الأمر سينتهي على ما يبدو عند هذا الحد، بالرغم من تأكيدها أن فيروس هانتا يشكل تحديا كبيرا للصحة العامة يتطلب دراسة ووعيا جماعيا.