ترامب يحذّر: ليس أمام إيران خيار سوى التوصل لاتفاق

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من أنه ليس أمامها خيار آخر سوى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي التصعيد في المنطقة.

وقال ترامب، في مقتطف أولي من مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية سجلت الجمعة، إنه ليس أمام إيران "خيار آخر" سوى التوصل إلى اتفاق.

وأضاف، في المقابلة التي ستب كاملة غدا الأحد "إنهم أقوياء، إنهم فخورون، لكن سيتعين عليهم القيام بأمور لم يتخيلوا البتة أنهم سيفعلونها".

وأكد الرئيسي الأميركي أن إيران ما زال لديها "21 إلى 22 في المئة" من صواريخها.

وأوضح "لديهم بعض الصواريخ، لديهم بعض المسيّرات. أعتقد أن نسبة الصواريخ المتبقية لديهم قد تراوح بين 21 و22%. هذا عدد كبير من الصواريخ، لكنه ليس بالمقدار الذي كان عليه عندما شننا هجومنا الأول".