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فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين

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فرنسا تدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد، إن مزيدا من العقوبات قد تفرض على مستوطنين إسرائيليين في الأيام المقبلة ​احتجاجا على تصعيد بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ‌وتصاعد العنف الذي يمارسه مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وأشار بارو، في تصريح صحفي، إلى أن عقوبات أخرى أكثر صرامة قد تفرض في الأيام المقبلة"، وأضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد نشاط الاستعمار غير القانوني في الضفة الغربية وتصاعد العنف من مستعمرين إسرائيليين ضد الفلسطينيين".

وقال: "أضغط من أجل فرض عقوبات ليس فقط على المسؤولين عن هذا ​العنف، بل أيضا ​على كيانات وشركات ⁠ومنظمات في إسرائيل توفر لهؤلاء المستعمرين المتطرفين الوسائل اللازمة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وحرق محاصيلهم وتدمير مبانيهم العامة".

المصدر : وكالة وفا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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