إيران تتوعد بالرد على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن الحصار البحري المفروض على إيران والضوء الأخضر الذي منحته الولايات المتحدة اليوم لإسرائيل، يحولان القواعد والأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة إلى أهداف مشروعة لإيران.

وتأتي تصريحات قاليباف، التي أوردها في منشور على موقع إكس، في أعقاب هجمات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف قاليباف، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل "إنهما لا تلتزمان بوقف إطلاق النار ولا تؤمنان بالحوار، أظهرتا من خلال الحصار البحري وانتهاك الاتفاقيات المتعلقة بلبنان أنهما لا تفهمان إلا لغة القوة".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، أن طهران ستوجه "ردًا حاسمًا ومؤلمًا للاحتلال الإسرائيلي عقب عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية".

وفي لهجة حملت تهديدًا مباشرًا وتصعيدًا لافتًا، وصف رضائي الاحتلال بـ "الكلاب المسعورة التي يجب تأديبها وإعادتها إلى حجمها"، داعيًا إلى ترقب "سماء الأراضي المحتلة الليلة".

وفي ذان السياق، أفادت القناة 12 العبرية، بأنه على خلفية التهديدات الإيرانية، سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة، مشاورات أمنية، مع قادة المؤسسة الأمنية.

المصدر : التلفزيون العربي - عرب 48