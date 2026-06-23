لبنان: أكثر من 4 آلاف شهيد و12 ألف مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 20 يوليو 2026، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4057 شهيداً و12121 مصاباً منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان وشرقه خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد 83 شخصاً وإصابة 141 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشارت إلى أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تواصل عمليات الاستجابة ونقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الطبية، في ظل استمرار الغارات على عدد من المناطق اللبنانية.

ويشهد جنوب لبنان ومناطق في البقاع شرقي البلاد تصعيداً عسكرياً متواصلاً، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار العمليات العسكرية.

المصدر : وكالات