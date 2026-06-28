الجامعة العربية ترحب بتوقيع الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتوصل للاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، مؤكدا أنه خطوة مهمة لاستعادة لبنان قدرته على بسط سيادتها، والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب اللبناني، بما يفتح الطريق لعودة النازحين واستعادة الأسرى وحشد الجهود الدولية لإعادة إعمار الجنوب.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، دعمه المستمر لخطوات الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة، مشددا على تضامن الجامعة التام مع لبنان واستعدادها الكامل للقيام بمسؤولياتها.

وفي الوقت ذاته، حذر أبو الغيط من مواصلة إسرائيل لسياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصل من أية تعهدات ونسف فرص تنفيذ الاتفاق، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ووقوف اللبنانيين صفا واحدا خلف الحكومة في وجه المحاولات المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي.