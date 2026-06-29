باكستان: مقتل 29 مسلحا جراء عملية برية وضربات جوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان، الأحد، أنها نفذت عملية برية وضربات ما أسفر عن مقتل 29 مسلحاً.

وقالت باكستان إن عملية برية استخباراتية أعقبتها ضربات جوية دقيقة استهدفت مخابئ المسلحين وملاذاتهم الآمنة في المنطقة الحدودية.

في منشور على موقع "إكس"، قال عطا الله طرار وزير الإعلام الباكستاني إن العملية انطلقت ردًا على عدة هجمات مسلحة في أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد يوم من استهداف مسلحين ببنادق ومتفجرات المقر الإقليمي لقوات حرس الحدود في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود. وقتلت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين وألقت القبض على مهاجم آخر.