خروج ناقلة حاويات فرنسية من «هرمز»

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (الاتحاد)

تمكّنت ناقلة حاويات ترفع علم فرنسا وتملكها مجموعة «سي إم إيه - سي جي إم» من «الخروج من مضيق هرمز»، أمس، حسبما أكدت الشركة، التي تعدّ ثالث أكبر مشغّل سفن في العالم.

وأشارت «سي إم إيه - سي جي إم» إلى أن عشر سفن تابعة لها لا تزال عالقة في المضيق. غير أن «هذا العبور يشكّل مرحلة مهمّة في السياق الإقليمي الذي يبقى معقّداً ويتطلّب يقظة متواصلة»، حسبما أكدت الشركة في بيان.

وأوضحت الشركة أنها تواصل «متابعة تطوّرات الوضع عن كثب وتبقى على كامل الاستعداد لضمان أمن طواقمها».

ورغم التصعيد في المنطقة، استمرت حركة الملاحة في المضيق، حيث عبرت 29 سفينة تجارية يوم الجمعة، وفقاً لبيانات من موقع كيبلر لتتبع حركة الملاحة. واتبعت 17 سفينة طريقاً على طول ساحل عُمان. وبعد ذروة بلغت 57 سفينة يوم الأربعاء الماضي، عبرت 42 سفينة بحلول الخميس.

وأعلنت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أنه سيتم استئناف عملية إجلاء السفن العالقة في المضيق منذ بداية الحرب، بمجرد الحصول على «تأكيدات إضافية» بشأن الضمانات الأمنية.

ومنذ بدء عملية الإجلاء يوم الثلاثاء الماضي، أُخرجت 155 سفينة وحوالى 2500 بحار من الخليج العربي عبر مضيق هرمز، حسبما أعلن أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. وكان تمّ تعليق إجلاء حوالى 600 سفينة على متنها 11 ألف بحار، بعد الهجوم على إحدى السفن.