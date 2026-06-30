وأعرب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، في شهداء الحادث. وسأل المولى تعالى في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.
كما عبر ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في برقية مماثلة، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين، في شهداء الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان.
من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في شهداء حادث سقوط الطائرة المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية.
وسأل الرئيس المصري في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.
كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في شهداء الحادث، حيث أكد في منشور عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، تضامن بلاده الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في هذا المصاب.
وكانت قيادة كل من البحرين وقطر والإمارات والسودان قد عزت خادم الحرمين وولي العهد في ضحايا الطائرات، كما أصدرت وزارات الخارجية في سوريا والعراق وجيبوتي وغيرها بيانات أعربت فيها عن تعازيها للمملكة، وكذلك تضامنها الكامل مع المملكة في هذا المصاب الأليم.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تتلقى التعازي في شهداء طائرة أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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