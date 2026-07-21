أميركا تحذر رعاياها بعد إخلاء مطار وميناء العقبة بالأردن

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت السفارة الأميركية في عمّان، اليوم الأحد، 19 تموز 2026 ، إن السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة، بسبب ما وصفته بـ"تهديد محدد وموثوق"، داعية المواطنين الأميركيين إلى عدم التوجه إليهما.

وأوضحت السفارة، في تحذير أمني صدر اليوم، أنها "تنصح بشدة جميع الأميركيين بالامتناع عن السفر إلى المطار أو الميناء"، مطالبة إياهم بمواصلة الالتزام بالتوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

ولم يوضح التحذير طبيعة التهديد أو مصدره، كما لم يتضمن تفاصيل بشأن مدة الإخلاء أو موعد استئناف العمل في المطار والميناء، وذلك في ظل تبادل الضربات مع إيران على خلفية التصعيد الأميركي في مضيف هرمز.

ودعت السفارة الأميركيين إلى تجنب التظاهرات والتجمعات الكبيرة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا كثيفًا للشرطة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، واتباع تعليمات السلطات الأردنية.

وطالبت المسافرين الذين قد تتأثر رحلاتهم بالتواصل مباشرة مع شركات الطيران، كما أوصت بتوخي الحذر في المواقع المرتبطة علنًا بالولايات المتحدة، وتجنب لفت الأنظار. وجددت السفارة دعوتها المواطنين الأميركيين إلى تجنب التوجه إلى القواعد العسكرية في الأردن.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أمرت، في الثاني من آذار/ مارس الماضي، الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة الأردن، بسبب ما وصفته بمخاطر أمنية، على خلفية الحرب على إيران.

وفي وقت سابق الأحد، قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الجيش الأميركي أنهى الليلة الثامنة على التوالي من الغارات على إيران، وإنه استهدف وحدات ومنشآت عسكرية إيرانية، بينها قوات في الحرس الثوري اتهمتها بشن الهجوم الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين في الأردن في 17 تموز/ يوليو.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، السبت، أن الضربات تهدف إلى "معاقبة" إيران على الهجمات، التي أوقعت أول قتيلين أميركيين منذ تجدد الحرب في المنطقة.

واشنطن تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت، أمس السبت، مواطنيها من السفر إلى إسرائيل ولبنان، داعية إياهم إلى إعادة تقييم خطط السفر للشرق الأوسط، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة واحتمالات حدوث تصعيد "غير متوقع".

وقالت السفارتان الأميركيتان في إسرائيل ولبنان، في تنبيهين أمنيين منفصيلن، إن "البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع".

ودعت السفارة لدى إسرائيل المواطنين الأميركيين الموجودين في المنطقة إلى مواصلة توخي الحذر ومتابعة الأخبار والتطورات العاجلة، كما حثت المسافرين إلى المنطقة أو عبرها على مراجعة شركات الطيران للتأكد من استمرار رحلاتهم وفق الجداول المعلنة.

وأوصت السفارة بأخذ الأوضاع الأمنية الراهنة في الحسبان عند التخطيط للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة ضرورة عدم السفر إلى قطاع غزة وشمال إسرائيل والمناطق الحدودية مع مصر، باستثناء معبر طابا.

وفي بيروت، طلبت السفارة الأميركية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، داعية إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره.

وتأتي التحذيرات الأمريكية في ظل تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة، وسط مخاوف من تطورات مفاجئة قد تؤثر على حركة السفر.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة.

المصدر : وكالات