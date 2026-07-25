ألمانيا تبدي قلقها "البالغ" من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط.. غوتيريش: الوضع خارج السيطرة!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، عن قلق بلاده "البالغ" بعد استهداف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ناقلة نفط سعودية في البحر، محذرًا من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط.
وقال بيستوريوس خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: "من الواضح أن (الوضع) يتطور في الاتجاه الخاطئ"، مضيفًا: "حاليًا، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل الى وقف لإطلاق النار".
ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في الشرق الأوسط بات "خارج السيطرة".
اقرأ أيضا/ ترامب يلوّح بهجوم واسع على إيران ويؤكد أن إسرائيل قد تشارك فيه
وقال غوتيريش: "الوضع خارج السيطرة. إنه على شفير حال لا يمكن تصورها. المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع"، مضيفًا أن "أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيدًا يؤدي إلى تصعيد آخر".
وفي ذات السياق، أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال في مقابلة أجريت اليوم الخميس إنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية "ملحمة الغضب".
ونقل الموقع عن ترمب قوله: "لم يتألموا بالقدر الكافي بعد". وذكر الموقع، في الوقت ذاته، أن ترمب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بهذا الشأن حتى الآن.