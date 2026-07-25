ألمانيا تبدي قلقها "البالغ" من تصعيد محتمل بالشرق الأوسط.. غوتيريش: الوضع خارج السيطرة!

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الخميس، عن قلق بلاده "البالغ" بعد استهداف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران ناقلة نفط سعودية في البحر، محذرًا من "تصعيد محتمل" للنزاع في الشرق الأوسط.

وقال بيستوريوس خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: "من الواضح أن (الوضع) يتطور في الاتجاه الخاطئ"، مضيفًا: "حاليًا، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل الى وقف لإطلاق النار".

ومن جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن من أن الوضع في الشرق الأوسط بات "خارج السيطرة".

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