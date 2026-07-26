تصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا يخلّف قتلى وجرحى من الجانبين

حرب روسيا وأوكرانيا

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:33 مساءً كتب شريف احمد - قُتل ستة أشخاص، الأحد، في هجمات أوكرانية استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة روسيا وقرية حدودية داخل الأراضي الروسية.فيما أعلنت كييف مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هجوم روسي على مدينة خاركيف، في أحدث تصعيد للحرب المستمرة بين الجانبين.وقالت السلطات الموالية لموسكو إن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في مدينة غورليفكا الواقعة بشرق أوكرانيا.كما قُتل شخص آخر في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة خيرسون، إضافة إلى مقتل شخص في قرية سمورودينو بمقاطعة بيلغورود الروسية إثر هجوم بطائرة مسيّرة.وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من إعلان موسكو مقتل 12 شخصاً في ضربة أوكرانية استهدفت بلدة تقع على بحر آزوف، فيما شهد يوم السبت سقوط 20 قتيلاً على جانبي الصراع.في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، بينهم طفلان، إثر هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف مبنى سكنياً في مدينة خاركيف، مشيراً أيضاً إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم صاروخي بالستي على العاصمة كييف.ويأتي هذا التصعيد في وقت لا تزال فيه المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب متعثرة.بينما تواصل روسيا سيطرتها على مساحات واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا، مؤكدة تمسكها باستكمال السيطرة على ما تبقى من شرق البلاد.