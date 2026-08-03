أخبار من السعودية.. صور| "البيئة" تضبط 13 مشتلاً تستخدم مياه الصرف الصحي للري بجدة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 04:50 مساءً كتب شريف احمد - كشفت إدارة الرقابة والامتثال بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط 13 مشتلاً زراعياً في جدة، تستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة للري، مما يشكل تهديداً بيئياً وصحياً جسيماً.
وأوضحت الفرق الرقابية أن الرصد الميداني أثبت قيام ناقلات بتفريغ المياه الملوثة داخل خزانات تلك المشاتل. وأضافت أن هذه المياه تُستخدم في ري الأشجار والنباتات، في مخالفة صريحة للأنظمة والاشتراطات البيئية.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن إعداد المحاضر النظامية بحق المشاتل المخالفة لرفعها إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها محافظة جدة. كما تمت إحالة ملف ناقلات مياه الصرف الصحي إلى الهيئة السعودية للمياه لاتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات.
وأكد المختصون أن استخدام مياه الصرف غير المعالجة يؤدي إلى تلوث التربة وتراكم المعادن الثقيلة والعناصر السامة. وبيّنوا أن هذا التلوث ينعكس سلباً على سلامة المزروعات وينقل الملوثات عبر السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان.
وحذر الخبراء من احتمالية تلوث المياه الجوفية وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار مسببات الأمراض في المناطق المحيطة. ولفتوا إلى أن هذه التجاوزات تعرض العاملين داخل المواقع والمجتمع لمخاطر صحية وبيئية بالغة الخطورة.
وشدد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس على استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت الزراعية. وأكد آل دغيس حرص الفرع على التصدي لهذه المخالفات بحزم لضمان حماية البيئة وتطبيق الأنظمة.
وأوضحت الفرق الرقابية أن الرصد الميداني أثبت قيام ناقلات بتفريغ المياه الملوثة داخل خزانات تلك المشاتل. وأضافت أن هذه المياه تُستخدم في ري الأشجار والنباتات، في مخالفة صريحة للأنظمة والاشتراطات البيئية.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن إعداد المحاضر النظامية بحق المشاتل المخالفة لرفعها إلى الجهات المختصة وفي مقدمتها محافظة جدة. كما تمت إحالة ملف ناقلات مياه الصرف الصحي إلى الهيئة السعودية للمياه لاتخاذ الإجراءات وتطبيق العقوبات.
وأكد المختصون أن استخدام مياه الصرف غير المعالجة يؤدي إلى تلوث التربة وتراكم المعادن الثقيلة والعناصر السامة. وبيّنوا أن هذا التلوث ينعكس سلباً على سلامة المزروعات وينقل الملوثات عبر السلسلة الغذائية للإنسان والحيوان.
وحذر الخبراء من احتمالية تلوث المياه الجوفية وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار مسببات الأمراض في المناطق المحيطة. ولفتوا إلى أن هذه التجاوزات تعرض العاملين داخل المواقع والمجتمع لمخاطر صحية وبيئية بالغة الخطورة.
وشدد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد آل دغيس على استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية المكثفة على المنشآت الزراعية. وأكد آل دغيس حرص الفرع على التصدي لهذه المخالفات بحزم لضمان حماية البيئة وتطبيق الأنظمة.