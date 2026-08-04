أخبار من السعودية.. بدء الترتيبات النهائية لنقل 10 تجمعات إلى مظلة الصحة القابضة

القائمة المتبقية

خطة الانتقال

تجربة شاملة

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة لـ ”الخليج 365” عن بدء الترتيبات النهائية لنقل 10 تجمعات صحية متبقية إلى مظلة «الصحة القابضة» خلال الأشهر المقبلة، لاستكمال برنامج تحول القطاع الصحي.وتأتي هذه الخطوة المحورية بهدف تحقيق الفصل الكامل بين الأدوار التنظيمية التي تتولاها الوزارة، وبين مهام تقديم الخدمات الطبية المباشرة.وبيّنت المصادر تفاصيل التجمعات الصحية التي لم تستكمل انتقالها الفعلي حتى الآن، والتي تتوزع جغرافياً على عدة مناطق ومحافظات.وأوضحت المصادر أن القائمة المتبقية تشمل كلاً من تجمع الرياض الصحي الأول، وتجمع الرياض الصحي الثالث، إلى جانب تجمع مكة المكرمة الصحي.كما تضم قائمة التجمعات المنتظرة انتقالها تجمع المدينة المنورة، إضافة إلى تجمع جدة الصحي الأول، وتجمع جدة الصحي الثاني. وتمتد الترتيبات الهيكلية لتشمل أربعة تجمعات أخرى في مناطق مختلفة، وهي تجمعات عسير، وجازان، والباحة، والجوف.وأضافت المصادر أن جميع هذه التجمعات العشرة المتبقية تعمل في الوقت الحالي على استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية اللازمة. وتهدف هذه التحضيرات المكثفة إلى تلبية المتطلبات الإدارية لضمان انتقالها الفعلي والسلس للعمل تحت إدارة المظلة الجديدة.أشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تسعى إلى تعزيز مستوى التكامل الفعال بين جميع مكونات القطاع الصحي الوطني. كما تعمل خطة الانتقال على رفع مستوى كفاءة التشغيل، بما يدعم استدامة تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.ولفتت المصادر إلى النجاحات التي تحققت خلال المراحل السابقة من برنامج التحول، والتي شهدت انتقال عدد من التجمعات. وجرت عمليات النقل السابقة وفق خطة مرحلية تدريجية، صُممت خصيصاً لتعزيز الحوكمة داخل المرافق الصحية.وأكدت أن تلك الخطوات السابقة أسهمت في تمكين التجمعات المنتقلة من إدارة خدماتها ومواردها بكفاءة تشغيلية أكبر.انعكست هذه الخطوات إيجاباً على أرض الواقع، حيث أسهمت في رفع جودة الرعاية، وتحسين التجربة الشاملة للمستفيدين.وأفادت المصادر بأن استكمال نقل جميع التجمعات الصحية يمثل محطة استراتيجية رئيسة في مسيرة تطوير القطاع. ويؤسس هذا الاكتمال لبناء نموذج صحي حديث وأكثر كفاءة، يرتكز في مفاهيمه على الرعاية الوقائية.وتدعم هذه الهيكلة الشاملة تيسير سرعة وسهولة وصول المستفيدين إلى الرعاية الطبية في مختلف مناطق المملكة. وتتواءم كافة هذه التحولات الجذرية والمستهدفات مع رؤية المملكة 2030، الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية.