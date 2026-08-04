أخبار من السعودية.. نائب وزير الخارجية يناقش سبل التعاون مع وزيري الخارجية والداخلية في بنغلاديش

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 07:55 مساءً كتب شريف احمد - التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الثلاثاء، بمعالي وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية الدكتور خليل عبدالرحمن، ومعالي وزير الداخلية في جمهورية بنغلاديش الشعبية صلاح الدين أحمد، في مقر وزارة الخارجية البنغلاديشية.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.حضر اللقاء، معالي المستشار بمكتب سمو وزير الداخلية الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير الدكتور محمد الشمري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية عبدالله بن عبيه.