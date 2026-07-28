بوتين يوقع مرسوماً لزيادة عدد الجيش الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يقضي برفع إجمالي قوام القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و426 ألفًا و130 فردًا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وبحسب المرسوم المنشور في نظام المعلومات القانونية الحكومي الروسي، سيبلغ عدد العسكريين في القوات المسلحة مليوناً و535 ألف عسكري، بينما يصل إجمالي عدد الأفراد، بما يشمل العسكريين والموظفين المدنيين، إلى مليونين و426 ألفاً و130 فرداً.

ويقضي المرسوم بزيادة قوام القوات المسلحة بنحو 27 ألف فرد، من بينهم 25 ألف عسكري، مقارنة بالعدد المعمول به حاليا.

وكان بوتين قد وقع في يونيو 2026 مرسومًا رفع بموجبه إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة إلى مليونين و399 ألفًا و130 فردًا، بينهم مليون و510 آلاف عسكري.