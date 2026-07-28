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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن

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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، والتأكيد مجددًا على إدانة واستنكار اعتداءات إيران والمليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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