وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي، والتأكيد مجددًا على إدانة واستنكار اعتداءات إيران والمليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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