الكونغو تشهد ثاني أكبر تفش لإيبولا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو الديمقراطية هو ثاني أكبر تفش للمرض مسجل على مستوى العالم، فيما لا يزال انتشار العدوى يفوق الجهود المبذولة لمكافحة المرض.
وأعلنت وزارة الاتصالات في الكونغو الديمقراطية، الواقعة في وسط أفريقيا، على منصة "إكس"، عن 3532 حالة إصابة حتى اليوم الجمعة، متجاوزة إجمالي الحالات المسجلة خلال تفشي المرض في الفترة من 2018 إلى 2020 والبالغ عددها 3481 إصابة. وبلغ إجمالي الوفيات 1556.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يزال تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الأكبر على الإطلاق، إذ سُجلت خلاله 28616 إصابة و11310 وفيات في غينيا وليبيريا وسيراليون.