الكونغو تشهد ثاني أكبر تفش لإيبولا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت بيانات حكومية، اليوم الجمعة، ​أن تفشي فيروس إيبولا الحالي في الكونغو الديمقراطية هو ثاني أكبر تفش للمرض مسجل ⁠على مستوى العالم، فيما لا ​يزال انتشار ⁠العدوى ​يفوق الجهود المبذولة لمكافحة المرض.

وأعلنت وزارة الاتصالات في الكونغو الديمقراطية، الواقعة ‌في وسط أفريقيا، على منصة ‌"إكس"، عن 3532 حالة إصابة حتى ​اليوم الجمعة، متجاوزة إجمالي الحالات المسجلة خلال تفشي المرض في الفترة من 2018 إلى ‌2020 والبالغ ​عددها 3481 إصابة. وبلغ إجمالي الوفيات 1556.

ووفقا لمنظمة الصحة ​العالمية، ‌لا ⁠يزال ‌تفشي ‌الإيبولا في غرب أفريقيا بين عامي ⁠2014 و2016 الأكبر على ​الإطلاق، إذ سُجلت خلاله 28616 إصابة و11310 وفيات في غينيا وليبيريا وسيراليون.