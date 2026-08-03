فيضانات عارمة تضرب جنوب الهند.. 14 قتيلًا وإجلاء الآلاف

فيضانات الهند

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:42 مساءً كتب شريف احمد - لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأُجلي أكثر من 11 ألف شخص، جراء أمطار غزيرة وفيضانات عارمة اجتاحت ولايتي كيرالا وكارناتاكا جنوب الهند، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.وتعمل فرق الطوارئ على إيواء المتضررين في 316 مخيمًا، إلى جانب فتح الطرق المغلقة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار أزمة الفيضانات الموسمية الشديدة التي تضرب مناطق عدة في الهند، إذ تشهد ولاية كيرالا تاريخيًا فيضانات مدمرة نتيجة أمطار المونسون الغزيرة والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية.وتتزامن الفيضانات في كيرالا وكارناتاكا مع موجات فيضان تضرب ولايات أخرى، بينها آسام وغوجارات، ما يضع البنية التحتية وأنظمة إدارة الكوارث تحت ضغط مستمر.وأوضحت هيئة إدارة الكوارث بالولاية أن من المرجح أن تشهد الولاية رياحًا قوية وأمطارًا متوسطة في بعض المناطق اليوم، فيما أجبرت الأمطار الغزيرة عددًا من المدارس في أنحاء الولاية على الإغلاق.