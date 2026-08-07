إعصار "دولفين" يقترب من جنوب اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترب إعصار دولفين بطيء الحركة من الجزر البعيدة في جنوب اليابان اليوم الجمعة، مما أدى إلى إغلاق مطار رئيسي في مقاطعة أوكيناوا وإلغاء جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة للجزيرة، فضلا عن لجوء مئات الأشخاص إلى مراكز الإيواء.

وذكرن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار كان يقترب من جزيرة يورون ويتجه غربا نحو الجزيرة الرئيسية في أوكيناوا مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 144 كم/ساعة (89 ميلا في الساعة) اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.

وأفادت مقاطعة أوكيناوا بإصابة ثلاثة أشخاص.

وأعلن مطار ناها في جزيرة أوكيناوا عن إغلاقه اليوم الجمعة، وإلغاء جميع الرحلات الجوية المحلية والدولية القادمة والمغادرة منه.

وقالت مقاطعة أوكيناوا إنه اعتبارا من منتصف نهار الجمعة، لجأ 240 شخصا إلى مراكز الإيواء في جميع أنحاء أوكيناوا.