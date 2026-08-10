السيطرة على حريق جديد جنوب شرق أثينا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت فرق الإطفاء اليونانية أنها تمكنت من السيطرة على حريق غابات جديد اندلع، صباح اليوم الاثنين، جنوب شرق العاصمة أثينا، وأججته رياح قوية تجاوزت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة.

اندلع الحريق قرابة الثامنة صباحا (الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش) في كوفاراس، على بُعد 60 كيلومترا جنوب شرق أثينا، في منطقة "أتيكا".

وأعلن جهاز الإطفاء نشر قوة كبيرة تضم نحو 200 عنصر و40 مركبة، مع طائرتين لإخماد الحرائق وأربع مروحيات.

وبعد ثلاث ساعات، خفت حدة النيران، وبدا الوضع أفضل بكثير، حسبما لاحظ مصور صحفي.

وبعيد الظهر، أفاد المكتب الإعلامي لجهاز الإطفاء بأن "الوضع تحسّن بشكل ملحوظ"، مشيرا إلى "عدم وجود جبهة حريق نشطة، لكننا ما زلنا في المنطقة حيث لا تزال درجات الحرارة مرتفعة مع رياح قوية".

وأمرت هيئة الحماية المدنية، في وقت سابق، بإخلاء قرية "آيوس ستيليانوس" القريبة من "كوفاراس"، كإجراء وقائي.

وحريق الاثنين هو الثاني الذي يندلع قرب أثينا هذا الصيف، بعد آخر اندلع قبل عشرة أيام شمال غرب العاصمة اليونانية وأتى على أكثر من 11 ألف هكتار من غابات الصنوبر والأراضي الزراعية.

وبسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة، تطلبت السيطرة على الحريق خمسة أيام.

وقُتل طياران كانا يستقلان مروحية إطفاء جراء اصطدامها بمروحية مماثلة خلال عمليات الإخماد.

وتواجه اليونان، على غرار دول عدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حرائق غابات بوتيرة متزايدة وبحدة أكبر، يقول علماء إنها مرتبطة بالتغير المناخي.