قطر تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاعتراف حكومة كولومبيا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد بمثابة مساعدة للاحتلال على ازدراء القرارات الأممية.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، على أن تجاوز القرارات الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 497 لسنة 1981، لن يغير من حقيقة أن الهضبة أرض عربية محتلة، معتبرةً أن فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان "يعد باطلاً ولاغياً ودون أي أثر قانوني".

وجددت الوزارة التأكيد على موقف الدوحة المبدئي والثابت بضرورة امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان، محذرة في الوقت ذاته من أن أي قرارات أحادية الجانب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية ستشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام المنشود في المنطقة.

المصدر : وكالات