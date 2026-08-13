مسؤول إيراني رفيع: لا مناقشات مع أميركا بشأن تمديد وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مصدر إيراني رفيع، اليوم الأربعاء، إنه لم تجر مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران، لم يكن للاتفاق تاريخ بدء، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، بعدما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الحكومة الباكستانية قولها إن طهران وواشنطن اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار، الذي كان لمدة 60 يوما، بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو حزيران.

وأضاف المصدر أنه "لا يوجد حديث عن تمديد، لأنه من وجهة نظر إيران، لم تكن هناك فترة بدأ فيها وقف إطلاق النار وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده".

وشدّد على أن "الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت، بعد 48 ساعة من التوصل إليه، وانسحبت منه بعد أيام قليلة"، بحسب "رويترز".

وقال إن "من بين القضايا التي تناقش عبر الوسطاء هي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المؤقت وتحديد إطار زمني لتنفيذ الالتزامات. ولم يحرز تقدم يذكر في هذا الشأن".

ونص الاتفاق على "إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات"، ​لكنه سرعان ما انهار.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب في السابع من تموز/ يوليو إنه انتهى. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية "تعليقه"، بعد ذلك بأسبوع.

وتشير فترة الستين يوما في الاتفاق إلى إطار زمني قابل للتمديد، كان من المتوقع أن تتوصل خلاله إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نهائي يحد من برنامج طهران النووي، ويرفع العقوبات الأميركية عنها.

وعدّت سلسلة من الشروط، مثل وقف إطلاق النار في لبنان وحرية الملاحة في الخليج ومنح إيران إعفاءات من العقوبات لبيع نفطها، ضرورية قبل الدخول في جولة مفاوضات أخرى.

المصدر : وكالات