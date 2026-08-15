انقطاع متزامن للكهرباء في 4 دول من آسيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان عن انقطاعات متزامنة للكهرباء، اليوم الجمعة، وأوضحت وزارة الطاقة في قازاخستان أن الحادث نجم عن "تغير مفاجئ في تدفق الكهرباء" من شبكة آسيا الوسطى.
وأكدت وزارات الطاقة في الدول الأربعة، التي ترتبط شبكاتها الكهربائية ببعضها البعض، حدوث الانقطاعات. وأفادت بأن العمل جار لإعادة التيار.
وأفاد مراسلون صحفيون في ألما اتا، أكبر مدن قازاخستان، وفي بيشكيك عاصمة قيرغيزستان بحدوث انقطاعات للكهرباء.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في طاجيكستان عن انقطاعات في العاصمة دوشنبه ومدينة خجند.
وقالت السلطات في أوزبكستان إن الكهرباء انقطعت في بعض المناطق بجنوب البلاد، ومعظمها بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.