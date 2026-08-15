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انقطاع متزامن للكهرباء في 4 دول من آسيا الوسطى

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انقطاع متزامن للكهرباء في 4 دول من آسيا الوسطى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت قازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ​وأوزبكستان عن انقطاعات متزامنة للكهرباء، اليوم الجمعة، وأوضحت وزارة الطاقة ⁠في قازاخستان أن الحادث ​نجم عن "تغير ​مفاجئ ‌في تدفق الكهرباء" ⁠من ​شبكة آسيا الوسطى.
وأكدت وزارات الطاقة في الدول الأربعة، ‌التي ترتبط شبكاتها الكهربائية ببعضها ‌البعض، حدوث الانقطاعات. وأفادت بأن العمل ​جار لإعادة التيار.
وأفاد مراسلون صحفيون في ألما اتا، أكبر مدن قازاخستان، ‌وفي بيشكيك عاصمة قيرغيزستان ​بحدوث انقطاعات للكهرباء.
وتحدثت وسائل إعلام محلية في طاجيكستان ​عن ‌انقطاعات ⁠في ‌العاصمة ‌دوشنبه ومدينة خجند.
وقالت السلطات في أوزبكستان ⁠إن الكهرباء انقطعت ​في بعض المناطق بجنوب البلاد، ومعظمها بالقرب من الحدود مع طاجيكستان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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