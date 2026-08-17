80 قتيلاً حصيلة غرق عبّارة في زيمبابوي

ابوظبي - سيف اليزيد - هراري (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 80 قتيلاً، بعدما أعلنت الشرطة الأحد انتشال جثامين ثمانية أشخاص.

وانقلبت العبّارة المكتظة بالركاب، والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية، الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب المياه في بحيرة كاريبا الشاسعة الواقعة على الحدود مع زامبيا.

وقالت الشرطة في بيان: «ارتفعت حصيلة ضحايا حادث قارب وكالة تطوير البنية التحتية الريفية في كاريبا إلى 80 قتيلاً بعد انتشال ثماني جثث إضافية في 16 أغسطس 2026»، فيما يُعتقد أنه الحادث الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وكانت فرق البحث انتشلت 25 جثة السبت، لترتفع الحصيلة إلى 72 قتيلاً.

وقال مسؤولون: «إن العبّارة كانت مرخصة لنقل 90 شخصاً، لكنها كانت تقلّ 114 راكباً بالغاً وخمسة من أفراد الطاقم، إضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال، علماً بأن وحدة الحماية المدنية أفادت الأربعاء بإنقاذ 77 شخصاً».