هدنة الـ 60 يوماً بين أميركا وإيران تنتهي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو الماضي يومها الأخير، إذ تنتهى رسمياً اليوم، وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية ومستقبل الملاحة في هرمز.

ونقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن مصادر إقليمية مطلعة، قولها: إن الوسطاء من باكستان وقطر يواصلون نقل الرسائل بين واشنطن وطهران لكن دون إحراز تقدم ملموس.

وأوضحت المصادر أن باكستان تقدم تقييمات أكثر تفاؤلاً من الواقع لخلق إحساس بوجود زخم يمكن أن يساعد في كسر الجمود.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين، أمس، أن البيت الأبيض يدرك جيداً أنه سيتجاوز مهلة الـ60 يوماً المقرر أن تنتهي اليوم، دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرك أن الصراع مع إيران تحول إلى حد كبير إلى حرب اقتصادية.

في السياق، قالت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس: إن الأدميرال براد كوبر، قائد «سنتكوم»، اختتم زيارة إلى الشرق الأوسط استمرت 10 أيام وشملت 6 دول، وشهدت تفقد جنود أميركيين، بالإضافة إلى حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن».

وتفقد كوبر، بحسب «سنتكوم»، جنوداً أميركيين، مشيرة إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يعملون في المنطقة حالياً، في مهام مختلفة.

وقال كوبر، خلال زيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب،: إن التاريخ سيسجل انتشار مجموعة «أبراهام لينكولن» القتالية باعتباره واحداً من أكثر الانتشارات كثافة من الناحية العملياتية وتأثيراً في العصر الحديث.