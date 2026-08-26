بلديات شمال غزة تحذر من «مرحلة العطش»

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

حذرت بلديات شمال غزة، من أزمة مياه متفاقمة وعطش شديد ما ينذر بتداعيات صحية وإنسانية خطيرة، مشددة على أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تفشي الأمراض، كما يهدد بزيادة التلوث وفقدان مياه الشرب النظيفة. وكشفت البلديات في مؤتمر صحفي أمس، المعاناة الإنسانية الكبيرة الناتجة عن الحصار، الذي يمنع إدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لصيانة مرافق المياه والصرف الصحي.

وأبدت البلديات استنكارها لاستهداف المنشآت الحيوية مثل محطة تحلية الشيخ رضوان، معتبرة أن ذلك يزيد من معاناة السكان، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات لضمان إدخال المعدات اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

وأكدت الحاجة الماسة لإدخال الوقود للمولدات والبنية التحتية، وقطع الغيار لإصلاح المولدات المعطلة، مشددة على ضرورة دعم المنظمات الدولية مثل الأونروا والصليب الأحمر بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع المائي.