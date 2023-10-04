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عدن - ياسمين التهامي - دوناتس بحشوة الكاسترد حلوى لذيذة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة 2023/10/04 الساعة 08:54 صباحاً (جهينةيمن) وصفة لذيذة ومميزة للدوناتس بحشوة الكاسترد إن الدوناتس هي من الحلويات المحبوبة التي يستمتع بها الجميع، ولكن مع إضافة حشوة الكاسترد، ستكون تلك الدوناتس مزيجا لا يقاوم من النكهات والقوام الكريمي. مكونات الدوناتس للعجينة: اقراء ايضاً : لحشوة الكاسترد: الخطوات لتحضير حشوة الكاسترد

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