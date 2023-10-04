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عدن - ياسمين التهامي - قرار تاريخي بإعفاء 5 جنسيات من المقيمين في السعودية من تأشيرة الخروج والعودة ورسوم المرافقين

في خطوة مباركة ومثمرة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار تاريخي يتعلق بإعفاء العديد من الجنسيات من رسوم المرافقين، وذلك في إطار سعيها لتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين في البلاد.

يشمل هذا القرار أيضًا منح تأشيرات الخروج والعودة مجانًا للجنسيات المستفيدة، وهو ما يعد خطوة هامة تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات السفر والتنقل للمقيمين.

وتعتبر رسوم المرافقين تكاليف تفرضها الحكومة السعودية على المرافقين للمقيمين في البلاد، بغض النظر عن جنسيتهم أو فئتهم الاجتماعية. وتبلغ قيمة هذه الرسوم حوالي 400 ريال سعودي شهريًا، وتتيح للأفراد سدادها بسهولة ويسر عبر الصراف الآلي.

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وقد حددت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مجموعة من الجنسيات التي ستستفيد من هذا الإعفاء، ومن بينها الفلسطينيين سواء كانوا حاملين لوثيقة مصرية أو مقيمين، والمتابعين لاتحاد ميانمار، وحاملي الجنسية التركستانية والتابعين لبلوشي.



وإلى جانب ذلك، تعمل السعودية أيضًا على تبسيط إجراءات تجديد الإقامة للمقيمين، حيث يكفي تقديم جواز سفر ساري المفعول وصورة شخصية وبصمة، وعدم وجود أي بلاغات مقدمة ضد المقيم. كما يتطلب الأمر إجراء الكشف الطبي وتسديد الرسوم المستحقة للتجديد.