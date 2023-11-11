شكرا لقرائتكم خبر عن كوب قهوة وكريم نيفيا يحقق حلمك حتى لو كنتي فوق الـ60...(إليك طريقة الإستخدام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دت عمليات البحث الإلكتروني عبر محرك البحث جوجل عن وصفه كريم نيفيا والقهوة لتفتيح البشرة، حيث أثبت كريم نيفيا والقهوة كلاهما قدرته على تفتيح وتوحيد لون البشرة، هذا بجانب القضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل هذه الوصفة التي لطالما بحث عنها الكثير. تُعد تلك الوصفة من أكثر وصفات البشرة الفعالة والمثالية في توحيد لون البشرة وتفتيحها وإكسابها النضارة والإشراف و كل ما نحتاج إليه لعمل ذلك المزيج والحصول على بشرة نقية وخالية من أي اسمرار أو بقع داكنة، تلك المكونات البسيطة التالية:ملعقة من القهوة المطحونة. ½ علبة من الحجم الصغير من كريم نيفيا. 3 ملاعق من جيل الصبار. 2 ملعقة كبيرة من مادة الجلسرين. طريقة تحضير هذه الخلطة نحضر إناء صغير ونضع به كريم نيفيا والقهوة وجميع المكونات السابقة بعد ذلك نقلب جميع المكونات حتى يتجانس الخليط جيدا يتم إستخدام هذا الخليط عن طريق وضعه على البشرة أو المنطقة التي بها اسمرار باستخدام أطراف الأصابع ندهن الوجه وتدليكه في حركة دائرية لمدة خمس دقائق بعدها نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماما. بعد ذلك يتم شطف البشرة باستخدام الماء. بعد الإنتهاء من غسل البشرة نقوم بوضع بضع قطرات من زيت الزيتون على البشرة للترطيب يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا، ولمدة ثلاث أسابيع للحصول على النتيجة المبهرة. من الممكن الإحتفاظ بهذه الوصفة في علبة صغيرة محكمة الغلق في الثلاجة لحين إستخدامه. وصفه كريم نيفيا والقهوة والليمون كل ما نحتاج إليه لهذه الوصفه هو الآتي: كريم نيفيا عصير ليمونه مسحوق القهوة طريقه التحضير في إناء نضع فيه كريم نيفيا ومعه القهوة ونمزجهم جيدًا بعدها نضيف عصير الليمون وتقبلهم مرة أخري التجانس بعد ذلك تنظف بشرة الوجه جيداً قبل تطبيق هذه الوصفة بعد تنظيف البشرة ندهن طبقه من الكريم على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقه، ثم تشطف الوجه بالماء البارد كوب قهوة وكريم نيفيا يحقق حلمك حتى لو كنتي فوق الـ60...(إليك طريقة الإستخدام