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عدن - ياسمين التهامي - هل تزعجك حموضة المعدة بعد الاكل؟.. طريقة منزلية بسيطة وفعالة تخلصك منها بشكل نهائي بدون أي أدوية

من منا لم يصبه الشعور المزعج بحرقة المعدة بعد وجبة دسمة ، حتى أن بعض الأشخاص يصابون به مرارا وتكرارة .

لكن عوضا عن اللجوء دائما إلى الأدوية يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تخفف من الأعراض أو تمنعها تماما .

وحرقة المعدة أوحموضة المعدة ، من إحساس بالحرقان المستمر في الصدر والحلق ، وهو ما يحدث بعد تناول الأطعمة مباشرة ، إذ تتسبب الأطعمة الحارة أو الدهنية أو الحمضية ، في زيادة الشعور بحرقة المعدة .آ

وحرقة المعدة شعور مزعج وغير مريح ، يحتاج إلى العديد من الطرق للتخلص منه وتجنب التعرض المستمر له .

تحدث الحموضة المعوية أو حرقة المعدة عندما ترتفع محتويات المعدة إلى المريء .وفي بعض الحالات ، قد تكونين مصابة بنوبة حرقة المعدة ، لأن الملابس الضيقة تضغط على معدتك ، وإذا كان الأمر كذلك ، فإن أول ما عليك فعله هو إرخاء حزامك أو لباسك أو أي شيء آخر يشد على معدتك .آ

يمكن أن يساهم وضعك أيضا في الشعور بحرقة المعدة ، فإذا كنت جالسة أو مستلقية ، فحاولي الوقوف ، وإذا كنت واقفة بالفعل ، فحاولي الوقوف بشكل أكثر استقامة .آ

تضع الوضعية المستقيمة ضغطة أقل على العضلة العاصرة للمريء السفلية ، وهي عبارة عن حلقة العضلات تساعد في منع حمض المعدة من الارتفاع إلى المريء .آ

من يمكن أن يؤدي الاستلقاء إلى تفاقم حرقة المعدة ، لذلك عندما يحين وقت النوم ، اضبطي وضعية النوم لرفع الجزء العلوي من جسمك . ورفع رأسك بوسائد إضافية لا يكفي عادة ، لذلك إذا كان الديك سرير قابل للتعديل ، فضعيه بزاوية مناسبة لتوفير الراحة ، ولكن إذا كان سريرك غير قابل للتعديل ، يمكنك تغيير زاوية سطح نومك باستخدام وسادة إسفنجية .آ

قد يكون لديك علاج لحرقة المعدة في متناول يدك في مطبخك دون معرفة ذلك ، إذ يمكن لصودا الخبز أن تهدئ بعض نوبات حرقة المعدة عن طريق تحييد حمض المعدة .

آ وللقيام بذلك ، قومي بإذابة ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء واشربيه ببطء ، في الواقع ، يجب أن تشربي كل شيء ببطء عندما تكونين مصابة بحرقة المعدة .