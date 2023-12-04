شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل تسبب الوفاة.. 3 أطعمة لا تتناولها ابدا مع الموز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توجد أطعمة مفيدة جدا لكنها إذا اجتمعت مع أطعمة أخرى تسبب مشاكل صحية كبيرة قد تصل إلى إحداث تسمم مميت.

على الرغم من أن الموز يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الكبيرة الهامة للجسم لكن مع ذلك فإنه يحتوي على العديد من الأضرار الخطيرة وهذا في حالة أن يتم تناوله مع أنواع معينة من الأطعمة.

حيث انه من الممكن أن تتحد تلك الأطعمة مع عناصر من محتويات الموز و من الممكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة جداً علي صحة الإنسان.

وهذه 3 اطعمه يجب ان لا تتناولها ابدا مع الموز لانها تؤدي الى الوفاة :

أولاً: البطيخ :

يعتبر البطيخ من تلك الاطعمة التي ينصح بعدم تناولها مع الموز لأن تناول البطيخ مع الموز من الممكن أن يؤدي إلى تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم ومن الممكن أن يعمل على ضعف عضلة القلب و مشكلة قصور الكلى و الشعور بآلام المفاصل بالاضافة الى انخفاض معدل ضربات القلب ، لهذا السبب من الممكن ان يؤدي الى الوفاة

ثانياً : الألبان :

ينصح بعدم تناول الموز مع منتجات الالبان لأنه من الممكن ان تتسبب في احداث مشاكل في الجهاز الهضمي بالاضافة الى بعض المشاكل في الطحال.

ثالثاً: البطاطا :

من الممكن ان يتسبب تناول الموز مع البطاطا الى احداث مشاكل في الهضم وبقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة و الامعاء فمن الممكن ان تشعر بالاننتفاخ و في بعض الاحيان من الممكن ان يتسبب في حالة من التسمم.