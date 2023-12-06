شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات في المهرة بالذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الجنوبي واليوم الوطني الإماراتي. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



نظمت جمعية المهرة لتنمية الأسرة حفلًا خطابيًا وفنيًا بهيجًا في كورنيش الغيضة محافظة المهرة برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال الجنوبي، والذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الـ 52 لليوم الوطني.



بدأ الحفل بالنشيد الوطني الجنوبي ، ومن ثم ألقت الأستاذة / عليا الحريزي رئيسة جمعية المهرة لتنمية الأسرة كلمة رحبت من خلالها بالحاضرين و قالت في كلمتها عدداً من الدلالات التي تحملها ذكرى الاستقلال الوطني الجنوبي الـ30 نوفمبر المجيدة والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأشقاء في دولة الإمارات العربية، بالذكرى الـ52 للاتحاد الإماراتي

وشكرت الحريزي الرئيس القائد عيدروس قاسم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعمه السخي والمستمر لجمعية المهرة لتنمية الأسرة وتعزيز دورها الإنساني والاجتماعي.

واوضحت الحريزي بأن جمعية المهرة لتنمية الأسرة تسعى دائماً إلى دعم وتشجيع الأسر المنتجة وتنمية قدراتهم المهنية والنوعية من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في هذا المجال…

كما تطرقت الحريزي إلى الأحداث التي شهدتها غزة، معبره عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم وحشية من قبل الاحتلال الاسرائيلي…

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من جانبه، أشاد رئيس الانتقالي في المهرة، مجاهد بن عفرار، بالدور الذي تقوم به جمعية المهرة لتنمية الأسرة وأشار إلى قدرة المرأة المهرية على إيجاد فرص عمل في مختلف المجالات. معبراً عن أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة والتي تجسد التواصل والتلاحم بين أبناء المهرة وتعزيز الروح الوطنية والانتماء إلى الجنوب العربي..وأوضح بن عفرار ان قيادة انتقالي المهرة تسعى جاهدة إلى دعم منظمات المجتمع المدني وتسهيل المعوقات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الهام وتشجيع الأسر المنتجة .

كما أعرب الاستاذ فائز بلحاف عن سعادته لحضور هذا الحفل البهيج، بمناسبة الذكرى ال56 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر المجيدة..والذي تنظمه جمعية المهرة لتنمية الأسرة ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الجمعية وكافة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الإنسانية والثقافية والتنموية التي تعود بالنفع للجميع….

وشهد الحفل الذي ارتفعت فيه إعلام دولة الجنوب ودولة الإمارات العربية المتحدة وصور الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وتنظيم عدداً من الفقرات الفنية والثقافية وكذلك استعراض الرقصات الشعبية لمجموعة من الأطفال ، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية وتوزيع الجوائز على الفائزين .و العديد من الفقرات المتنوعة، بما في ذلك وصلات غنائية تراثية ورقصات شعبيةوأناشيد وطنية. كما تم تنظيم معرضاً للأسر المنتجة تم من خلاله عرض الكثير من المنتجات وكذلك تكريم 4 أشخاص على موقفهم البطولي أثناء إعصار تيج وتم أيضا في نهاية الحفل توزيع سلل غذائية إلى الأسر المنتجة