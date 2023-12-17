شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلع زوجتك في السرير .. استخدم القرنفل قبل النوم بدقائق بهذه الطريقة و سترى الفرق بنفسك .. ( انتهى عهد الحبة الزرقاء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القرنفل هو عبارة عن براعم زهور مجففة من شجرة “Syzygium aromaticum”، وينتمي إلى عائلة النبات المسماة “yrtaceae”، وهو نبات دائم الخضرة ينمو في الظروف الاستوائية وشبه الاستوائية، ويبلغ متوسط ارتفاع شجرة القرنفل من 8 إلى 12 متراً.

تستخدم بذور القرنفل المجففة كبهارات في الكثير من الأطعمة ويستخدم كبهار للقهوة العربية. بالإضافة إلى تأثيراته الطبية الكثيرة المفيدة. ومن أسمائه الشائعة في جزيرة العرب العويدي أو المسمار

كما يستخدم القرنفل من قبل ربات المنزل والطهاة لإضافة نكهة مميزة على الأطباق. وعلى الرغم من أن موطن القرنفل هو “جزر التوابل” بالقرب من الصين ومناطق إندونيسيا والهند وباكستان وحتى مناطق شرق إفريقيا، إلا أن زهور القرنفل المجففة المأخوذة من شجرة القرنفل انتشرت في جميع أنحاء أوروبا وآسيا خلال أواخر العصور الوسطى كجزء مهم من المطبخ المحلي ووصل إلى جميع أنحاء العالم. القيمة الغذائية للقرنفل تحتوي كل ملعقة كبيرة من القرنفل (6.6غ)، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية على المعلومات الغذائية التالية: السعرات الحرارية: 21 الدهون:1.32 الدهون المشبعة: 0.35الكاربوهيدرات: 4.04 الألياف: 2.3 البروتينات: 0.39 الكولسترول: 0 فوائد القرنفل للرجال يعتبر القرنفل من أفضل الأعشاب التي تحافظ على صحة الرجل في حياته الحميمة، وللقرنفل فوائد عديدة للرجال حيث يمكن إستخدامه كمنشط جنسي، كما أنه بسبب خصائصه المضادة للأكسدة القوية وخصائص التحفيز العصبي، يعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا من قبل الرجال، ومن فوائدة للجنس مايلي:

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الإنتصاب لدى الرجل. وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يضيف له رائحة ونكهة مميزة، ويضمن الحصول على فوائده في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

يمكن إضافة المزيد من الأعشاب إلى القرنفل للحصول على نتيجة أفضل في تحسين جودة الحيوانات المنوية، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتشمل هذه الأعشاب: القرفة، والزنجبيل.

كما يعتبر القرنفل أمرًا مهمًا لصحة الرجل حيث يمكنه أيضًا زيادة الطاقة والإثارة وبالتالي يتركك برائحة لطيفة، مما يساهم في خلق جذب جسدي قوي بين الرجال والنساء.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع. يفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع. مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف.3. تعزيز الصحة الجنسية يمكن استخدام القرنفل في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص الإيثانول (Ethanol) الموجود بنسبة 50% من القرنفل.

4. الحفاظ على كتلة العظام أحد فوائد القرنفل للرجال أنه قد يعزز القرنفل كتلة العظام وخاصةً مع تقدم العمر، حيث يحتوي على مركبات تزيد كثافة العظام وقوتها، مثل: مركب الأوجينول (Eugenol). كما أن القرنفل غني بالمنغنيز الهام لتكوين العظام، وتعزيز صحتها، وزيادة كتلة العظام. 5. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

وجد أن القرنفل قد يساعد الجهاز الهضمي على كل مما يأتي: تعزيز عملية الهضم. طرد الغازات. تخفيف القيء. تخفيف الام المعدة. علاج الإسهال.

تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة، والمساعدة على التئامها إن كانت موجودة. فوائد عامة للقرنفل تستخدم (قرون القرنفل) ذات اللون البني الداكن لتتبيل الكاري واللحوم الموسمية وإثراء الصلصات والمخبوزات بنكهات رائعة، حتى أن بعض الأطباق العربية الشهيرة يدخل فيها القرنفل كعنصر أساسي، مثل طبق الكبسة على سبيل المثال لا الحصر.

وأشارت بعض المصادر الطبية مثل موقع “verywellhealth” إلى وجود بعض الفوائد الطبية الرائعة للقرنفل، حيث لا تقتصر فوائدها على إضفاء النكهة الجميلة، بل قد تفيد أيضا في بعض الحالات الصحية. ويعتبر القرنفل مصدرا رائعا للبيتا كاروتين، مما يساعد على منح هذه الزهرة اللون البني الجميل..