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عدن - ياسمين التهامي - الخير قادم للمغتربين..الجوازات السعودية تزف بشرى لهذه الفئة من الوافدين ..سيجعلهم يطيرون من الفرحة!

بشرى سارة زفتها جوازات السفر عبر موقعها الرسمي اكس ” تويتر سابقًأ بشأن الوافدين إذا جاء البيان على النحو التالي” الجوازات السعودية تعلن عن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة” ولكن وفق شروط ومعايير سوف يتم مناقشتها في السطور التالية، كما أعلنت ايضًأ أنه بإمكان أي مواطن سعودي بلغ من العمر 21 عام امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة 10 أعوام متتالية، ولمزيد من التسهيلات وتوفيرا للوقت والجهد أوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الاستعانة بمنصة أبشر الإلكترونية من أجل إصدار جواز إلكتروني خاص.

شروط تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمةنتيجة للتطور العظيم الذي تشهده المملكة الآن ، يريد كثير من الوافدين تحويل تأشيرة الزيارة الخاصة بهم إلى إقامة تامة، وبالطبع فإن المسؤولين يقومون بتقديم العديد من التسهيلات اللازمة في هذا الصدد، ولكن وفق قوانين معينة صارمة ومن هذه الشروط:

أن يكون الزائر قد حصل بالفعل على لقاح كورونا، وبشكل عام خالي من أي أمراض معدية.

تسمح الدولة للمواطنين الأجانب الحاصلين على تأشيرة الإقامة الدائمة أن يقوموا بتحويل تأشيرة زيارة ابناؤهم” البالغين من العمر 18 عام” أو زوجاتهم إلى تأشيرة إقامة دائمة، في الوقت نفسه يتم تقديم الأوراق الخاصة التي تثبت كون رب البيت حاصل بالفعل على تأشيرة إقامة.

المتقدم يجب أن يحصل على موافقة تامة من الكفيل الخاص به في صدد الحصول على تأشيرة الإقامة التامة، وبدون الموافقة المبدئية للكفيل لن يسمح للفرد المتقدم في تقديم طلب الحصول على إقامة تامة.

صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية الخاصة بالزائرين الراغبين في الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة.

تسديد كافة المخالفات القانونية إن وجدت.

الالتزام بدفع2000 ر.س رسوم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة.

تأشيرة الإقامة الدائمة تكون مرتبطة بمدة معينة، في حال انقضاؤها على المتقدم أن يقوم بتجديدها، لأنه في حالة عدم التجديد والمكوث في المملكة دون سفر سيتم محاسبته قانونيا فضلا عن تغريمه مادياًً.

لا يجوز لحاملي بطاقة زيارة العمل أو السياحة الحصول على تأشيرة إقامة دائمة.الطريقة الأولى

اذهب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأشيرات الإلكترونية.

اضغط على” خدمات الأفراد” ومن ثم ” الحصول على طبي”

يجب عليك إدخال كل البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

سيظهر لك مزيد من الخيارات اضغط على تحويل تأشيرة الزيارة العائلية الى اقامة.

اضغط على حفظ.

الطريقة الثانيةتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة تامة

تأشير الزيارة يكون لأغراض مختلفة منها عائلية أو عمل، وتكون مدتها قصيرة 3 شهور فحسب ، عكس الإقامة الدائمة، والتي تمتد إلى عام ،لذا إذا انطبقت عليك الشروط المذكورة في الأعلى بإمكانك تحويل تأشيرة الزيارة العائلية أو زيارة العمل إلى إقامة من خلال الخطوات التالية:كم تكلفة تجديد الزيارة؟

في حالة التمديد لمدة يومين يتم دفع 100 ر.س، لمدة 3 شهور يتم دفع 300 ر.ٍس، 4 شهور يتم دفع رسوم قدرها 3000 ر.س.

ماهي نوع تأشيرة العمل في السعودية؟

نوعان وهما تأشيرة طويلة المدى وتكون مدتها أكثر من 3 شهور، بينما القصيرة تكون مدتها 90 يوم فقط.أحد أكثر الطرق شيوعا هو الاستعانة بمنصة أبشر الإلكترونية من أجل طلب التقديم على طلب الإقامة الدائمة، وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لأبشر من هنا.

اضغط على” خدمة المكفولين”.

سيظهر لك العديد من الخيارات اضغط على” خدمة تحويل الزيارة إلى اقامة”.

اكتب رقم الإقامة، العنوان، الاسم في المكان المخصص لذلك في الاستبيان.

قم برفع صورة طبق الأصل من جواز السفر بالإضافة إلى صورة من تأشيرة الزيارة.

اخيرا اضغط على ارسال وستقوم الجهات المعنية بالنظر في طلبك خلال اسبوعين، ليتم إبلاغك أما بالقبول أو الرفض.

ماهي شروط تحويل الزيارة إلى إقامة؟

يجب أن تكون تأشيرة الزيارة عائلية وليس خاصة بعمل أو سياحة، إذا رغب رب الأسرة في تقديم إقامة دائمة لعائلته عليه أن يكون بالفعل حاصل على إقامة سارية الصلاحية، كما يلتزم بدفع رسوم خاصة 2000 ر.س.