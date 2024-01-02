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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. الكشف عن قيمة مخالفة إلقاء الأطعمة للحمام والحيوانات على الأرصفة

كشف المتحدث الرسمي للعاصمة المقدسة أسامة زيتوني، عن قيمة مخالفة إلقاء الأطعمة للحمام والحيوانات على الأرصفة.وقال "زيتوني": "إطعام الطيور أو الحمام أو الحيوانات في حد ذاته، لا يعد مخالفة".

وأضاف أنه لا توجد مادة تنص على أن إطعام الطيور أو الحمام مخالفة، ويترتب عليها غرامات.

وأوضح متحدث العاصمة المقدسة، أن تطبيق المخالفة يكون على إتلاف الممتلكات العامة، والأرصفة، التي يتم إلقاء الأطعمة عليها بشكل عشوائي.

كما أشار إلى أن هناك مادة ضمن لائحة الجزاءات البلدية المحدثة، تنص على أن إتلاف الممتلكات العامة أو الأرصفة، يعد مخالفة جسيمة يترتب عليها تطبيق الغرامة.

وتابع أن إلقاء بقايا الأطعمة على الأرصفة بشكل عشوائي، قد يكون سببًا في إتلافها وإلحاق الضرر بها، وبالتالي يترتب عليه تطبيق الغرامة المنصوص عليها بالنظام.

فيما أشارت "أمانة مكة"، أن مخالفة إلقاء الأطعمة للحمام والحيوانات تصل قيمتها إلى 1000 ريال.ر