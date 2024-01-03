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عدن - ياسمين التهامي - مهنة والدة تركي آل الشيخ تثير ضجة في السعودية.. ماذا كانت تفعل قبل عام 2006؟
كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي “تركي آل الشيخ”، تفاصيل عن حياته الشخصية، موضحاً أن والدته كانت تعمل في قطاع التعليم، وتدرجت في عملها حتى وصلت إلى مديرة مدرسة، وتقاعدت في عام 2009م، أما والده فقد كان موظفاً في وزارة الشباب والرياضة وتقاعد قبل 15 سنة.
وفي حديثة مع الإعلامي “عمار تقي”، قال تركي آل الشيخ أنه من مواليد 4 أغسطس 1981، وعاش طفولته في أسرة متوسطة وعادية، معلقًا: الطبقة المتوسطة في الخليج تعادل في دول ثانية طبقة عليا وأكثر من عليا.
عاش مع جدته وجدهالعند والجرأة والمغامرة
وأكمل أنه منذ أن كان صغيرًا كان يتسم بصفات العند والجرأة والمغامرة وأيضا كان “شقي”، ووالده كان باله ضيق، أما والدته كانت طيبة وحنونة.
مدارس حكومية
وقال: جدي وجدتي كنت نور عيونهم والحفيد الأول لهم، والذي كنت أريده يصير، وكانت كلمتي اللي تمشي، وكل حياتي درست في مدارس حكومية.
الزيارة العائلية
وخلال حديثه، تذكر موقفًا عندما كان صغيرًا، وكان عمره حوالي 9 أو 10 سنوات، قائلًا: كانت الإجازة الأسبوعية تبدأ يوم الأربعاء، وكنا نقضي اليوم مرة في بيت أعمامي ومرة في بيت خوالي، خلصنا قضاء اليوم عند عمامي وجاء يوم أن اقضيه عند خوالي، قالولي أنت معاقب ونذهب بدونك.ولفت “آل الشيخ” خلال حديثه إلى أن بداية حياته كان يعيش في بيت جده بالرياض، مشيرًا إلى أن فرق السن بين والده ووالدته ليس كبيرًا، قائلًا: تزوجوا بدري وأنا عايش طوال الوقت مع جدتي وجدي وهذا أثر فيا وغير كثير أشياء في شخصيتي، وعشت معهم إلى أن توفاهم الله”.