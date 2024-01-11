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عدن - ياسمين التهامي - أغنى 10 أشخاص في السعودية عام 2023.. ترتيب الوليد بن طلال مفاجئ للجميع!!

في هذا التقرير سوف نستعرض معكم قائمة أغنى 10 أشخاص في السعودية لعام 2023، حيث تعتبر السعودية من أكثر الدول العربية التي يوجد فيها مليارديرات، وهي أكبر دولة في غرب آسيا وثاني أكبر دولة في العالم العربي.

أغنى 10 أشخاص في السعودية. الأمير الوليد بن طلال آل سعود-18.7 مليار دولار

الأمير الوليد بن طلال آل سعود هو مستثمر أعمال سعودي وفاعل خير ورجل أعمال. وهو ابن شقيق الملك السعودي الراحل عبد الله ، حفيد أول رئيس وزراء لبناني ، رياض الصلح ، وحفيد أول ملك سعودي ، ابن سعود. الأمير الوليد عضو في العائلة المالكة السعودية ويمتلك حصصا في مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا. تم إدراج طلال آل سعود البارز في القائمة السنوية لمجلة تايم لأفضل 100 شخص مؤثر في العالم في عام 2008.

وفقا لرجال الأعمال من الداخل ، كان قادرا على تحقيق ثروته الصافية المقدرة من 18.7 مليار after بعد شراء أسهم في شركة وسائل الاعلام الاجتماعية تويتر ، شركة إدارة الفنادق فور سيزونز للفنادق والمنتجعات ، وفندق سافوي في لندن ، سيتي جروب ، شركة تقاسم ركوب ليفت ، وفندق أنيق جورج الخامس في باريس ، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى امتلاك 95 في المئة من أسهم شركة المملكة القابضة. يمتلك الأمير الوليد عقارات سعودية ، وأكبر حصة في روتانا ، وهي مؤسسة ترفيهية باللغة العربية ، وأصول قيمة أخرى.في ختام هذا النص، نجد أن المملكة العربية السعودية تحتضن بعضًا من أثرى أغنياء العالم. هؤلاء الأفراد ليسوا مجرد رموز للثروة والنجاح، بل هم أيضًا رواد أعمال ومستثمرون وخيريون يسهمون في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى الحياة في المملكة وعبر العالم.

تجسد هؤلاء الأغنياء في قصصهم تحديًا للصعاب والتفاني في العمل والرؤية الريادية. فقد بنوا إمبراطورياتهم الاقتصادية من الصفر وحققوا ثروات هائلة عبر العديد من القطاعات مثل البترول والطاقة والتجارة والعقارات والاتصالات والاستثمارات المالية.يمتاز هؤلاء الأغنياء بعملهم الدؤوب والمثابرة، حيث لم يكن النجاح مجرد حظًا عابرًا بل كان نتيجة لسنوات طويلة من الجهود الشاقة والتخطيط الاستراتيجي. قادوا شركاتهم بحكمة ورؤية استثنائية، واستخدموا مواهبهم ومهاراتهم لاستكشاف الفرص وتحقيق النجاح في أسواق عالمية.

ومع ذلك، لم يكتف هؤلاء الأغنياء بتكوين ثرواتهم الشخصية فقط، بل شعروا أيضًا بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية نحو المجتمعات التي نشأوا فيها. فقد أسسوا مؤسسات خيرية وأوقفوا ثرواتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل.. العنود بدر-18 مليار دولار

العنود بدر ، المولودة في مارس 1980 ، سيدة أعمال سعودية تقدر ثروتها الصافية بـ 18 مليار دولار ، مما يجعلها ثاني أغنى شخص في السعودية. في حين لا توجد معلومات متاحة عن أسماء والديها والمهنة ، والد بدر هو من المملكة العربية السعودية ، في حين أن والدتها هي من لبنان. بارد هو مصمم أزياء معروف ومؤسس ليدي فوزازا ، التي نمت لتصبح واحدة من العلامات التجارية الأكثر رواجا بعد الأزياء من قبل المصممين والمصممين المشاهير في الشرق الأوسط. وفقا لقصة النجاح ، فقد صممت العديد من المشاهير ، مثل إيفان راشيل وود وكارداشيان ، من بين آخرين. طوال حياتها المهنية في تصميم الأزياء ، فازت بجائزة أفضل مصمم محلي في عام 2012 ، وتم التصويت عليها كأفضل لباس من قبل هاربرز بازار في عام 2010 ، وتم تكريمها بجوائز غراتسيا ستايل في عام 2013.. محمد العمودي-12 مليار دولار

محمد حسين علي العمودي رجل أعمال سعودي ولد عام 1946 في إثيوبيا لأم إثيوبية مسلمة وأب يمني من حضرموت. اعتبارا من عام 2022 ، قدرت ثروة حسين الصافية بحوالي 12 مليار دولار ، مما يجعله أغنى رجل من إثيوبيا وثاني أغنى شخص في المملكة العربية السعودية. كما أنه مدرج في قائمة أغنى شخص من أصل أفريقي على مستوى العالم. وفقا لشركة لايف السعودية العربية ، جمع محمد حسين ثروته من خلال مصافي النفط (سفنسكا للتنقيب عن البترول) والعقارات والبناء والمشاريع التجارية الأخرى. بدأ في إجراء عملياته التجارية في عام 1974 واستثمر هذه الأموال لبناء إمبراطورية مع حيازات النفط والتعدين في المغرب وإثيوبيا والسويد.تدر أعماله أرباحا بمليارات الدولارات كل عام ، مما يجعله مستثمرا رئيسيا في السويد وأغنى مستثمر أجنبي في إثيوبيا. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك محمد العمودي مجموعة واسعة من شركات الطاقة والفنادق (أديس أبابا شيراتون) والتصنيع والزراعة والتعدين والرعاية الصحية. بعض شركاته المعروفة هي شركات محمد الدولية لبحوث التنمية والتنظيم ، والتي يشار إليها أيضا باسم ميدروك ، وكورال بتروليوم القابضة. في عام 1988 ، منحت شركة ميدروك عقدا لبناء مخزن نفط تحت الأرض في المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليار دولار. استحوذت ينبع ستيل لاحقا على ميدروك في عام 2000.4. محمد بن عيسى الجابر-9 مليارات دولار

محمد بن عيسى الجابر رجل أعمال ومحسن سعودي ، يمتلك العديد من الفنادق الفاخرة والميزانية في مصر وأوروبا من خلال شركة جي جي دبليو للفنادق والمنتجعات المحدودة ، وهي شركة خاصة دولية. محمد بن عيسى متزوج ولديه ثلاثة أطفال ، جميعهم أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الجابر. مؤسسة محمد بن راشد الجابر هي العلامة التجارية الراعية الرئيسية للجمعية الدولية لدراسة الجزيرة العربية ، التي كانت تعرف سابقا باسم المؤسسة البريطانية لدراسة الجزيرة العربية. هذه المؤسسة هي أيضا المملكة المتحدة. مؤسسة خيرية مسجلة تروج للبحوث المتعلقة بشبه الجزيرة العربية. مؤسسة محمد بن راشد الجابر هي الشركة الرائدة الداعمة لربط الثقافات ، وهو برنامج تعليمي متعدد الثقافات حريص على خلق علاقات وثيقة وفهم أكبر بين الشباب من خلفيات مختلفة.علاوة على ذلك ، فإن مؤسسة محمد بن راشد الجابر هي المؤسس المشارك لبرنامج شجرة الزيتون في المدينة ، جامعة لندن ، والذي كان يعمل من 2004 إلى 2016. كان الهدف من البرنامج هو جمع الطلاب الفلسطينيين والإسرائيليين معا لتحقيق أهدافهم التعليمية في لندن. في عام 2009 ، أصدر المحسن السعودي الجابر كتابه الأول ، الذي قدم وجهة نظر عربية تقدمية حول التغيرات المختلفة التي تأثرت بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. محمد بن راشد الجابر هو أيضا عضو في المجلس الاستشاري لمركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والراعي المؤسس لمعهد لندن للشرق الأوسط في سواس. في عام 2011 ، فاز في قضية المحكمة ضد بنك ستاندرد في لندن ، حيث اتهم بالفشل في سداد قرض بقيمة 150 مليون دولار.. لبنى العليان-8 مليارات دولار

لوبيا العليان هي سيدة أعمال سعودية بارزة والرئيس التنفيذي لشركة العليان للتمويل. أسست هي وعائلتها مجموعة العليان في عام 1947 ، وهي مؤسسة خاصة متعددة الجنسيات تعمل بشكل أساسي في التصنيع والاستثمارات والتوزيع والخدمات. وفقا ل سيليبريتينتورث ، تشارك مجموعة العليان في حوالي 40 منظمة وغالبا ما تشارك مع العديد من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة. في يونيو 2019 ، تم تعيين العليان رئيسة للبنك السعودي البريطاني (ساب) ، مما يجعلها أول امرأة سعودية تقود البنك.أعيد تعيينها وتولت المنصب لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد الاندماج بين البنك الأول وساب. في عام 2005 ، تم انتخاب العليان عضوا في مجلس إدارة جمعية متلازمة داون الخيرية ، وهي شركة غير ربحية مقرها في الرياض. في أبريل 2007 ، تم انتخابها كعضو في مجلس أمناء جامعة كورنيل وانضمت لاحقا إلى المجلس الاستشاري لكلية عفت. وفي عام 2010 ، حصلت لبنى العليان على جائزة أفضل رائد أعمال كورنيل لهذا العام وحصلت على المرتبة 86 كأقوى امرأة في جميع أنحاء العالم من قبل مجلة فوربس.. الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير-6 مليارات دولار

الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، من مواليد 1954 ، هو أحد أفراد العائلة المالكة السعودية ورجل أعمال. وهو الابن الثاني عشر للملك عبد العزيز وولي عهد السعودية ، الذي حكم من 2005 إلى 2011. سعود الكبير هو أيضا ابن شقيق الملك عبد العزيز ، حفيد نورة بنت عبد الرحمن ، أخت الملك. كما اشتهر الأمير سلطان بن محمد بتأسيسه المراعي في عام 1977 ، وهي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيا على مستوى العالم. كما اشترى الكبير مشغل مزرعة أرجنتيني ينتج القمح والذرة والشعير لإطعام قطيعه الكبير من أبقار هولشتاين ، والذي كان بمثابة مصدر الحليب الرئيسي له. في أواخر عام 1980 ، أسس ماسستوك السعودية ، وهي شراكة زراعية مشتركة مع منظمة إيرلندية.في نوفمبر 2017 ، ألقت السلطات المحلية القبض على الأمير سلطان ولكن لم يتم اعتقاله. كان هذا الاعتقال بسبب حملة فساد قامت بها لجنة ملكية لمكافحة الفساد. حصل الكبير على لقب ثالث أغنى شخص في ملياردير فوربس في الشرق الأوسط في عام 2017. كما تم إدراجه في المرتبة 38 كأقوى عربي في عام 2019 ومن بين أقوى الأشخاص في السعودية في قائمة أرابيان بيزنس السعودية باور 2020 السنوية. في مارس 2020 ، استقال الأمير سلطان من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة المراعي ، وتم تسليم المنصب إلى ابنه نايف بن سلطان الكبير.7. محمد العيسى – 3.3 مليار دولار

محمد بن عبد الكريم عيسى ، المولود في يونيو 1965 ، هو ملياردير سعودي ، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي ، وسياسي ، ووزير العدل السعودي السابق ، ورئيس المنظمة الإسلامية الدولية للحلال ، ومستثمر رئيسي في سوق الأسهم. وهو مساهم رئيسي في بنك الرياض ، البنك التجاري الرئيسي في البلاد ، ومجموعة صافولا ، إحدى الشركات الغذائية الرائدة في المملكة العربية السعودية. كريم عيسى هو أيضا رئيس مجلس إدارة مركز القيادة المسؤولة ، وهو هيئة من قادة الأديان والإعلام والمجتمع والأعمال والحكومة المؤثرين عالميا الذين يعملون معا لتقديم حلول للتحديات التي تواجه البشرية والعالم الحديث.كما يعتبر شخصية رئيسية في مكافحة الأيديولوجية المتطرفة وزعيم إسلامي بارز. وقد أشاد العديد من المسؤولين الحكوميين والزعماء الدينيين بمحمد لجهوده الكبيرة لتعزيز التعاون والاعتدال والتعايش بين جميع الناس. في ديسمبر 2012 ، عين العيسى ابنه عبد الله رئيسا لشركة الفنادق السعودية وشركاه.، التي تمتلك وتدير العديد من الفنادق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.. محمد سليمان الجاسر – 2.8 مليار دولار

محمد سليمان الجاسر ، من مواليد 1955 ، اقتصادي سعودي. يشغل حاليا منصب رئيس الهيئة العامة للمنافسة ومستشار في الهيئة العامة لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. بدأ محمد حياته المهنية في عام 1981 في وزارة المالية السعودية. في عام 1988 ، تم تعيينه مديرا تنفيذيا للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي. في عام 1995 ، عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي وعين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

بعد أن شغل منصب مدير شركة التعدين العربية السعودية حتى عام 2009 ، تم تعيينه رئيسا لمجلس النقد الخليجي في مارس 2010. بين عامي 2009 و 2011 ، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة ومحافظ البنك المركزي السعودي. في ديسمبر 2011 ، تم تعيين الجاسر وزيرا للاقتصاد والتخطيط ، وتولى منصبه من خالد بن محمد القصيبي. تم تعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط بين عامي 2011 و 2015.9. عبد الله الراجحي – 2.5 مليار دولار

ولد عبد الله الراجحي في البكيرية ، وتقع في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. نشأ مع شقيقه صالح في صحراء نجد ، حيث بدأ الاثنان أعمالهما في شحن أموال النقل للحجاج باستخدام قوافل الكراميل عبر الصحراء إلى مدينتي المدينة المنورة ومكة. ساعد الأخوان الراجحي ، ومن بينهم صلاح وسليمان ومحمد وعبد الله ، في تنمية أعمالهم من خلال الاستفادة من زيادة العمال المهاجرين إلى المملكة العربية السعودية خلال طفرة النفط في عام 1970 ومساعدتهم على إرسال دخلهم إلى وجهات مثل باكستان وإندونيسيا. في عام 1983 ، منح الأخوان الراجحي الإذن بإنشاء أول بنك تجاري إسلامي في المملكة العربية السعودية يهدف إلى مراعاة المعتقدات الدينية التي تضمنت حظرا على الفائدة.في حين قام عبد الله وإخوته بتنويع الاستثمارات العائلية في مختلف القطاعات مثل الزراعة والجبس والصلب والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى ، فإن عائلة الراجحي هي غالبية المساهمين في مصرف الراجحي. وفقا لاكتشاف المشي ، أسس عبد الله الراجحي مصرف الراجحي مع إخوته منذ حوالي 50 عاما ، وتم تعيينه في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي من 2008 إلى 2012. واليوم ، يشغل منصب مسؤول غير تنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة أحد أكبر البنوك التجارية الإسلامية في جميع أنحاء العالم. افتتح مصرف الراجحي 24 فرعا في جميع أنحاء ماليزيا ، وستة مكاتب إقليمية أخرى ، ومقره الرئيسي في الرياض. وبصرف النظر عن امتلاك أسهم في مصرف الراجحي ، يمتلك عبد الله أيضا حصصا في مجموعة البركة المصرفية ، وهو بنك إسلامي أنشأه صالح كامل ، الملياردير السعودي الآخر.

10. صالح كرمل – 2.3 مليار دولارصالح عبد الله كامل ، المولود عام 1941 وتوفي في مايو 2020 ، كان رجل أعمال ملياردير سعودي تقدر ثروته الصافية بـ 2.3 مليار دولار. كان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة، واحدة من أكبر المنظمات في الشرق الأوسط. دلة البركة هي شركة متعددة الجنسيات لها استثمارات في الرعاية الصحية ، والخدمات المصرفية ، والتمويل ، والنقل والعمليات ، والتصنيع ، والصيانة ، والعقارات. شغل صالح منصب رئيس غرفة التجارة الإسلامية وغرفة تجارة وصناعة جدة. أثناء عمله كرئيس للمجلس العام للبنوك الإسلامية ، أطلق عليه لقب ‘ أبو التمويل الإسلامي المعاصر. تم تكريمه بالجائزة الملكية الماليزية للتمويل الإسلامي في عام 2010.وبصفته رئيسا لمجلس التعاون المشترك ومجلس دبي التجاري ، حاول توسيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والترويج لجدة كمطار دولي رئيسي ومركز للتجارة العالمية. كما قاد صالح العديد من المشاريع للمساعدة في تطوير المملكة العربية السعودية كمنطقة اقتصادية إقليمية رئيسية. وقد خطط لتحقيق ذلك من خلال الجمع بين غرفة التجارة وجهود شركة دبي القابضة ومشاريع البنية التحتية الرئيسية الجارية مثل المدينة الاقتصادية ومطار الملك عبدالله الدولي والسكك الحديدية الجديدة وميناء الملك عبدالله لتحسين الأعمال المحلية في جميع أنحاء البلاد.