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عدن - ياسمين التهامي - علماء بريطانيون .. تناول هذه الفاكهة قيل نضوجها يحميك من مرض قاتل ليس له علاج؟؟

توصل علماء بريطانيون إلى تناول موزة خضراء غير ناضجة في اليوم قد يساعد في درء الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى الأشخاص الذين لديهم استعدادات وراثية عالية.

وفي التجربة، أعطى العلماء في جامعتي نيوكاسل وليدز ما يقرب من ألف مريض مصاباً بمتلازمة «لينش». وهي حالة وراثية تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان. نظاماً غذائياً غنياً بالنشا المقاوم، ما يعادل موزة واحدة غير ناضجة لمدة عامين في المتوسط. فوفي حين لم تحد الجرعات من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنها قللت من خطر الإصابة بالسرطان في أجزاء أخرى من الجسم بنسبة تصل إلى 60%. وكان التأثير الوقائي قوياً بشكل خاص ضد سرطان الجهاز الهضمي العلوي. بما في ذلك سرطانات المريء والمعدة والقنوات الصفراوية والبنكرياس والاثنى عشر. وتلك سرطانات يصعب اكتشفها. مشيرة إلى أن العلماء لاحظوا استمرار الحماية لمدة 10 سنوات بعد توقف الأشخاص عن تناول المكملات.

قال خبير التغذية في نيوكاسل البرفيسور جون ماثرز: «يمكن تناول النشا كمسحوق موجود طبيعياً في الحمص والفاصوليا والشوفان وغيرها من الأطعمة». معرباً عن اعتقاده أن: «النشا في الموز يقاوم التفكك ويصل إلى الأمعاء. حيث بإمكانه أن يغير نوع البكتيريا التي تعيش هناك».

وأكد العلماء أن وجود نشا مقاوم لا يتم هضمه في الأمعاء الدقيقة، يتخمر في الأمعاء الغليظة، ويغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تغير إنتاج الأحماض الصفراوية. وهذا النشا المقاوم ربما يحد من تطور السرطان عن طريق تغيير التمثيل الغذائي البكتيري للأحماض الصفراوية. والحد من تلك الأنواع من الأحماض الصفراوية التي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي وتسبب السرطان في النهاية».

جدير بالذكر، أن هذه الاستنتاجات تحتاج إلى مزيد من البحث لتصبح نهج طبي معتمد.

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