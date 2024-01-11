شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يختتم ورشة عمل (إدارة الأصول والخصوم المالية (ALCO) بمشاركة 40 من قياداته المصرفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، خاص:

اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" اليوم الخميس، ورشة عمل "ادارة الأصول والخصوم المالية (ALCO)" بمشاركة 40 من قياداته وكوادره المصرفية، والتي استمرت لمدة 5 ايام ودرب فيها الخبير الدولي د/ صلاح شحاته مدير عام قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي المصري، وأحد أبرز الخبراء العرب في المجال التدريب المصرفي.

وعبر الاستاد احمد الزامكي عضو مجلس إدارة البنك، رئيس مجلس المراقبة، عن سعادته بوجوده في ختام ورشة العمل التي تكتسب أهمية كبيرة

وقال:"سعداء ان نكون معكم كأعضاء مجلس ادارة بالنيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني، ونتقدم بالشكر للدكتور صلاح شحاته، على كل ماقدمه خلال هذه الورشة، ونأمل ان تكونوا قد استفدتم من كل ماتقدم، ونحن بحاجة دائمة لمثل هذه الورش والدورات التي ترفع من قدرات قيادات البنك"

وشكر الدكتور صلاح شحاته ادارة كاك بنك وفي مقدمتها القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ حاشد الهمداني، على حرصه على تأهيل وتطوير قدرات الموظفين

وقال إن :"هذا الرجل لايبخل في تدريب ورفع كفاءة العاملين في البنك".

وأضاف قائلا : "اود ان اقول ان كاك بنك توجد فيه خامات طيبة، وخامات تحتاج الى تدريب اكثر، واشكر الدكتورة ماريا الشرماني رئيس قطاع التدريب والتأهيل في البنك كونها الجندي المجهول في انجاح هذه الورشة، وسيكون هناك دورات قادمة في اليمن وفي القاهرة، واشكركم على حسن الاستماع"

ويشار إلى ان ورشة عمل إدارة الأصول والخصوم المالية (ALCO)، ناقشت عددا من المحاور الهامة المرتبطة بتطوير العمل المصرفي في البنك كان من أبرزها: أوضاع الاقتصاد الكلي، واستراتيجية البنك، وحجم المخاطر المقبولة (Risk Appetite)، وظروف السوق، والاستقرار السياسي والأمني

واستهدفت 40 موظفا من كوادر البنك في عدد من الإدارات المعنية، واستمرت لمدة 5 ايام بمعدل 5 ساعات تدريب يومياً.